Милитао выбыл до конца сезона. У защитника «Реала» разрыв «крестов» с поражением менисков

Эдер Милитао выбыл до конца сезона.

«Реал» сообщил, что у получившего повреждение в игре с «Осасуной» защитника диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки с поражением обоих менисков правой ноги. В ближайшие дни бразилец будет прооперирован.

Marca утверждает , что в текущем сезоне Милитао на поле не вернется. Журналист La Sexta Хосе Луис Санчес пишет , что он пропустит 9 месяцев.

Эдер уже сталкивался с разрывом «крестов» в последние годы. Он пропустил 232 дня, получив травму в августе 2023 года.

Суммарно за два последних сезона у защитника 22 матча в чемпионате Испании . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

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