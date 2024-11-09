Милитао выбыл до конца сезона. У защитника «Реала» разрыв «крестов» с поражением менисков
Эдер Милитао выбыл до конца сезона.
«Реал» сообщил, что у получившего повреждение в игре с «Осасуной» защитника диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки с поражением обоих менисков правой ноги. В ближайшие дни бразилец будет прооперирован.
Marca утверждает, что в текущем сезоне Милитао на поле не вернется. Журналист La Sexta Хосе Луис Санчес пишет, что он пропустит 9 месяцев.
Эдер уже сталкивался с разрывом «крестов» в последние годы. Он пропустил 232 дня, получив травму в августе 2023 года.
Суммарно за два последних сезона у защитника 22 матча в чемпионате Испании. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Реала»
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