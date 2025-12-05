Кубок Италии. 1/8 финала. «Лацио» обыграл «Милан», «Болонья» прошла «Парму»

В Кубке Италии прошли матчи 1/8 финала.
Во вторник «Ювентус» дома обыграл «Удинезе» (2:0) в матче 1/8 финала Кубка Италии.
В среду «Аталанта» разгромила «Дженоа» (4:0), «Наполи» прошел «Кальяри» (1:1, пенальти – 9:8), «Интер» крупно обыграл «Венецию» (5:1) в Милане.
В четверг «Лацио» победил «Милан» (1:0).
Кубок Италии
1/8 финала
Болонья
Равалья, Ликояннис, Лукуми, Хеггем, Хольм, Сулемана, Фергюсон, Фаббиан, Роу, Бернардески, Даллинга
Запасные: Миранда, Иммобиле, Одгор, Камбьяги, Домингес, Пессина, Франческелли, Де Сильвестри, Дзортеа, Побега, Моро, Орсолини, Кастро
Парма:
Гуаита, Дель Прато, Тройло, Трабукки, Левик, Ордоньес, Кейта, Кремаски, Бричги, Ондрейка, Бенедычак
Запасные: Корви, Ринальди, Валенти, Валери, Bernardo Conde, Эстевес, Ористанио, Альмквист, Бегич, Джурич, Кутроне, Бернабе, Эрнани, Пеллегрино, Соренсен
Лацио
Мандас, Пеллегрини, Романьоли, Хила, Марушич, Башич, Весино, Гендузи, Дзакканьи, Кастельянос, Исаксен
Запасные: Фурланетто, Нуну Тавареш, Деле-Баширу, Педро, Габаррон, Провстгор, Проведель, Ладзари, Белаэн, Канчельери, Нослин, Диа
Милан:
Меньян, Павлович, де Винтер, Томори, Лофтус-Чик, Эступиньян, Рабьо, Яшари, Риччи, Салемакерс, Рафаэл Леау
Запасные: Бартезаги, Модрич, Сала, Терраччано, Торрьяни, Габбия, Пулишич, Одогу, Нкунку
Миретти Франсишку Консейсау
Ювентус
Ди Грегорио, Келли, Гатти, Калулу, Йылдыз, Маккенни, Кабаль, Копмейнерс, Миретти, Камбьязо, Дэвид
Запасные: Stefano Mangiapoco, Локателли, Костич, К. Тюрам, Опенда, Жоау Мариу, Pedro Felipe de Jesus Gomes, Франсишку Консейсау, Жегрова, Рухи, Аджич, Скалья
Удинезе:
Сава, Бертола, Соле, Пальма, Ловрич, Атта, Саррага, Земура, Эхизибуэ, Дзаньоло, Букса
Запасные: Кристенсен, Модешту, Байо, Нунцианте, Гогличидзе, Браво, Окойе, Паделли, Кабаселе, Камара, Эккеленкамп, Гуйе, Миллер
Аталанта
Спортьелло, Колашинац, Хин, Джимшити, Сулемана, де Кетеларе, Залевски, Пашалич, де Рон, Белланова, Скамакка
Запасные: Коссуну, Бернаскони, Аханор, Лукман, Муса, Эдерсон, Карнезекки, Росси, Самарджич, Брешианини, Скальвини, Мальдини, Крстович
Дженоа:
Зигрист, Васкес, Отоа, Нортон-Каффи, Станчу, В. Карбони, Френдруп, Мазини, Фини, Эллертссон, Эхатор
Запасные: Эстигор, Онана, Куэнка, Витинья, Вентурино, Соммарива, Аарон Мартин, Маркандалли, Торсбю, Жуниор Мессиас, Коломбо, Леали, Экубан
Завершен Счет в серии пенальти 9 - 8
Матч окончен
Счет в серии пенальти9 : 8
Наполи
Милинкович-Савич, Оливера, Жезус, Бекема, Амброзино, Политано, Спинаццола, Элмаз, Вергара, Маццокки, Лукка
Запасные: Нерес, Ферранте, Лоботка, Ланг, Контини-Барановский, Буонджорно, Ррахмани, Ди Лоренцо, Хейлунд, Мактоминей
Кальяри:
Каприле, Оберт, Камехо, Луперто, Ди Пардо, Дейола, Гаэтано, Кылычсой, Адопо, Лувумбу, Паволетти
Запасные: Сулев, Трепи, Чоччи, Пинтус, Дзаппа, Прати, Боррелли, Гранду, Феличи, Радунович, Идрисси, Эспозито, Рог, Кавуоти, Литета
Интер
Жозеп Мартинес, Карлос Аугусто, де Врей, Биссек, Сучич, Зелиньски, Фраттези, Луис Энрике, Диуф, Эспозито, М. Тюрам
Запасные: Тахо, Барелла, Бонни, Спиначче, Майе, Leonardo Bovo, Зоммер, Ачерби, Мхитарян, Аканджи, Димарко, Кокки, Бастони, Чалханоглу, Мартинес
Венеция:
Гранди, Сидибе, Корац, Вентури, Хапс, Лелла, Данкан, Бохинен, Саградо, Компаньон, Casas Marín
Запасные: Эль-Хаддад, Филя, Станкович, Шингтьен, Думбия, Эно, Кике Перес, Бьяркасон, Адоранте, Минелли, Свобода, Бузио
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
