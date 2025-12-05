37

Кубок Италии. 1/8 финала. «Лацио» обыграл «Милан», «Болонья» прошла «Парму»

В Кубке Италии прошли матчи 1/8 финала.

Во вторник «Ювентус» дома обыграл «Удинезе» (2:0) в матче 1/8 финала Кубка Италии.

В среду «Аталанта» разгромила «Дженоа» (4:0), «Наполи» прошел «Кальяри» (1:1, пенальти – 9:8), «Интер» крупно обыграл «Венецию» (5:1) в Милане.

В четверг «Лацио» победил «Милан» (1:0).

Кубок Италии

1/8 финала

Кубок Италии. 1/8 финала
4 декабря 17:00, Ренато Далль'Ара
Болонья
Завершен
2 - 1
Парма
Матч окончен
  Кастро
89’
Побега
87’
86’
Эрнани
86’
Ордоньес   Эрнани
86’
Кремаски   Джурич
Бернардески   Иммобиле
80’
Фаббиан   Одгор
80’
72’
Кремаски
Сулемана   Побега
70’
Даллинга   Кастро
70’
Роу   Домингес
70’
65’
Бенедычак   Кутроне
55’
Трабукки   Эстевес
46’
Ондрейка   Ористанио
2тайм
Перерыв
  Роу
38’
13’
  Бенедычак
Болонья
Равалья, Ликояннис, Лукуми, Хеггем, Хольм, Сулемана, Фергюсон, Фаббиан, Роу, Бернардески, Даллинга
Запасные: Миранда, Иммобиле, Одгор, Камбьяги, Домингес, Пессина, Франческелли, Де Сильвестри, Дзортеа, Побега, Моро, Орсолини, Кастро
1тайм
Парма:
Гуаита, Дель Прато, Тройло, Трабукки, Левик, Ордоньес, Кейта, Кремаски, Бричги, Ондрейка, Бенедычак
Запасные: Корви, Ринальди, Валенти, Валери, Bernardo Conde, Эстевес, Ористанио, Альмквист, Бегич, Джурич, Кутроне, Бернабе, Эрнани, Пеллегрино, Соренсен
Подробнее
Кубок Италии. 1/8 финала
4 декабря 20:00, Олимпийский стадион
Лацио
Завершен
1 - 0
Милан
Матч окончен
87’
Эступиньян   Бартезаги
84’
де Винтер
Исаксен   Канчельери
83’
Дзакканьи   Педро
83’
81’
Яшари   Модрич
81’
Лофтус-Чик   Пулишич
  Дзакканьи
80’
Пеллегрини   Нуну Тавареш
71’
64’
Салемакерс   Нкунку
Кастельянос   Нослин
58’
Весино   Деле-Баширу
58’
2тайм
Перерыв
2’
Павлович
Лацио
Мандас, Пеллегрини, Романьоли, Хила, Марушич, Башич, Весино, Гендузи, Дзакканьи, Кастельянос, Исаксен
Запасные: Фурланетто, Нуну Тавареш, Деле-Баширу, Педро, Габаррон, Провстгор, Проведель, Ладзари, Белаэн, Канчельери, Нослин, Диа
1тайм
Милан:
Меньян, Павлович, де Винтер, Томори, Лофтус-Чик, Эступиньян, Рабьо, Яшари, Риччи, Салемакерс, Рафаэл Леау
Запасные: Бартезаги, Модрич, Сала, Терраччано, Торрьяни, Габбия, Пулишич, Одогу, Нкунку
Подробнее
Кубок Италии. 1/8 финала
2 декабря 20:00, Альянц Стэдиум
Ювентус
Завершен
2 - 0
Удинезе
Матч окончен
Йылдыз   Жегрова
84’
81’
Соле   Кристенсен
Кабаль   Жоау Мариу
74’
Миретти   Франсишку Консейсау
74’
Дэвид   Опенда
74’
71’
Букса   Гуйе
71’
Атта   Эккеленкамп
  Локателли
68’
68’
Пальма
59’
Дзаньоло   Браво
59’
Саррага   Миллер
Гатти   Локателли
56’
2тайм
Перерыв
  Пальма
23’
Ювентус
Ди Грегорио, Келли, Гатти, Калулу, Йылдыз, Маккенни, Кабаль, Копмейнерс, Миретти, Камбьязо, Дэвид
Запасные: Stefano Mangiapoco, Локателли, Костич, К. Тюрам, Опенда, Жоау Мариу, Pedro Felipe de Jesus Gomes, Франсишку Консейсау, Жегрова, Рухи, Аджич, Скалья
1тайм
Удинезе:
Сава, Бертола, Соле, Пальма, Ловрич, Атта, Саррага, Земура, Эхизибуэ, Дзаньоло, Букса
Запасные: Кристенсен, Модешту, Байо, Нунцианте, Гогличидзе, Браво, Окойе, Паделли, Кабаселе, Камара, Эккеленкамп, Гуйе, Миллер
Подробнее
Кубок Италии. 1/8 финала
3 декабря 14:00, Адзурри д′Италия
Аталанта
Завершен
4 - 0
Дженоа
Матч окончен
  Аханор
90’
+1’
  Пашалич
82’
78’
Нортон-Каффи   Вентурино
Белланова   Бернаскони
74’
71’
Станчу   Куэнка
71’
Эхатор   Экубан
71’
Френдруп   Онана
де Кетеларе   Самарджич
61’
Колашинац   Аханор
60’
Джимшити   Брешианини
60’
  де Рон
54’
46’
В. Карбони   Маркандалли
2тайм
Перерыв
36’
Фини
Сулемана   Мальдини
21’
  Джимшити
19’
Аталанта
Спортьелло, Колашинац, Хин, Джимшити, Сулемана, де Кетеларе, Залевски, Пашалич, де Рон, Белланова, Скамакка
Запасные: Коссуну, Бернаскони, Аханор, Лукман, Муса, Эдерсон, Карнезекки, Росси, Самарджич, Брешианини, Скальвини, Мальдини, Крстович
1тайм
Дженоа:
Зигрист, Васкес, Отоа, Нортон-Каффи, Станчу, В. Карбони, Френдруп, Мазини, Фини, Эллертссон, Эхатор
Запасные: Эстигор, Онана, Куэнка, Витинья, Вентурино, Соммарива, Аарон Мартин, Маркандалли, Торсбю, Жуниор Мессиас, Коломбо, Леали, Экубан
Подробнее
Кубок Италии. 1/8 финала
3 декабря 17:00, Стадио Диего Армандо Марадона
Наполи
Завершен
1 - 1
Счет в серии пенальти 9 - 8
Кальяри
Матч окончен
Счет в серии пенальти9 : 8
Перерыв
Буонджорно
Лувумбу
Жезус
Ди Пардо
Спинаццола
Идрисси
Милинкович-Савич
Адопо
Элмаз
Луперто
Нерес
Эспозито
Хейлунд
Феличи
Ланг
Прати
Мактоминей
Боррелли
Политано
Оберт
Пен
85’
Дейола   Феличи
80’
Прати
Вергара   Нерес
74’
Оливера   Ланг
74’
Маццокки   Буонджорно
68’
Лукка   Хейлунд
68’
67’
  Эспозито
61’
Камехо   Идрисси
Амброзино   Мактоминей
61’
56’
Гаэтано   Прати
56’
Кылычсой   Эспозито
55’
Паволетти   Боррелли
2тайм
Перерыв
  Лукка
28’
22’
Луперто
Наполи
Милинкович-Савич, Оливера, Жезус, Бекема, Амброзино, Политано, Спинаццола, Элмаз, Вергара, Маццокки, Лукка
Запасные: Нерес, Ферранте, Лоботка, Ланг, Контини-Барановский, Буонджорно, Ррахмани, Ди Лоренцо, Хейлунд, Мактоминей
1тайм
Кальяри:
Каприле, Оберт, Камехо, Луперто, Ди Пардо, Дейола, Гаэтано, Кылычсой, Адопо, Лувумбу, Паволетти
Запасные: Сулев, Трепи, Чоччи, Пинтус, Дзаппа, Прати, Боррелли, Гранду, Феличи, Радунович, Идрисси, Эспозито, Рог, Кавуоти, Литета
Подробнее
Кубок Италии. 1/8 финала
3 декабря 20:00, Сан-Сиро
Интер
Завершен
5 - 1
Венеция
Матч окончен
81’
Компаньон   Эно
81’
Лелла   Кике Перес
81’
Casas Marín   Адоранте
Эспозито   Спиначче
79’
Сучич   Leonardo Bovo
79’
  Бонни
75’
66’
  Саградо
64’
Хапс   Филя
Луис Энрике   Кокки
60’
М. Тюрам   Бонни
60’
  М. Тюрам
51’
Зелиньски   Мхитарян
46’
46’
Сидибе   Шингтьен
2тайм
Перерыв
45’
Корац
  М. Тюрам
34’
  Эспозито
20’
  Диуф
18’
Интер
Жозеп Мартинес, Карлос Аугусто, де Врей, Биссек, Сучич, Зелиньски, Фраттези, Луис Энрике, Диуф, Эспозито, М. Тюрам
Запасные: Тахо, Барелла, Бонни, Спиначче, Майе, Leonardo Bovo, Зоммер, Ачерби, Мхитарян, Аканджи, Димарко, Кокки, Бастони, Чалханоглу, Мартинес
1тайм
Венеция:
Гранди, Сидибе, Корац, Вентури, Хапс, Лелла, Данкан, Бохинен, Саградо, Компаньон, Casas Marín
Запасные: Эль-Хаддад, Филя, Станкович, Шингтьен, Думбия, Эно, Кике Перес, Бьяркасон, Адоранте, Минелли, Свобода, Бузио
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Италии

Статистика Кубка Италии

Вы поддерживаете ужесточение лимита на легионеров?3867 голосов
ДаМихаил Дегтярев
НетВалерий Карпин
Затрудняюсь ответитьпремьер-лига Россия
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
результаты
logoКубок Италии
logoПарма
logoЮвентус
logoЛацио
logoДженоа
logoМилан
logoНаполи
logoАталанта
logoУдинезе
logoБолонья
logoКальяри
logoВенеция
logoИнтер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Гендиректор «Акрона» о пиве: «Однозначно за возвращение, не вижу минусов. От того, что болельщик пьет пиво на стадионе, футболисты играть хуже точно не станут»
2 минуты назад
Сыграйте в «100к1» сейчас, а в 23:00 смотрите в Okko «Интер» – «Ливерпуль»
13 минут назадТесты и игры
Гендиректор «Спартака» Некрасов о лимите: «Мнение клубов, особенно ведущих, должно учитываться при принятии решений. Пока мы ничего не видим, кроме фона в информационном пространстве»
24 минуты назад
Салах опубликовал фото из тренажерного зала на фоне конфликта с «Ливерпулем». Пост лайкнули Алиссон, Мбаппе, Трент, Хендерсон
29 минут назадФото
«Арсенал» выиграет ЛЧ с вероятностью 22,65%. Шансы «Баварии» – 18,25%, «ПСЖ» – 12,8%, «Ман Сити» – 9,52%, «Барсы» – 6,14%, «Реала» – 5,11% (Opta)
47 минут назад
Лига чемпионов. «Интер» примет «Ливерпуль», «Барселона» против «Айнтрахта», «Бавария» сыграет со «Спортингом», «Кайрат» – «Олимпиакос»
сегодня, 15:30Live
Гендиректор «Спартака» Некрасов о Мостовом: «Я им восхищался и восхищаюсь. С таким футбольным человеком общаюсь! Заинтересованы в том, чтобы легенды делали все для процветания клуба»
сегодня, 15:19
Правда ли «Сантьяго Бернабеу» вмещает больше людей, чем живет в родном городе Беллингема? Ответь на 10 вопросов о статистике
сегодня, 15:00Тесты и игры
Губерниев о данных Минспорта, что 62% болельщиков за ужесточение лимита: «Не сомневаюсь в достоверности исследования. Решение будет принято, хочет этого кто-то или нет»
сегодня, 14:45
В ФИФА подали жалобу на Инфантино за несоблюдение политического нейтралитета. В ней просят расследовать вручение Трампу Премии мира
сегодня, 14:35
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» – «Спортинг». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
10 минут назад
«Локомотив» продлил контракты со спортивным директором Ульяновым и скаутом Литвиновым по схеме «1+1» («Чемпионат»)
19 минут назад
«Арсенал» включил Жезуса в заявку на ЛЧ – вместо получившего травму Доумана. Бразилец не играл с января
сегодня, 15:36
«Кайрат» – «Олимпиакос». Сорокин и Поденсе играют. Онлайн-трансляция начнется в 18:30
сегодня, 15:39
Макси Родригес: «Симеоне преобразил «Атлетико»: благодаря ему они стали конкурировать с «Реалом» и «Барсой». Я испытываю особую привязанность к клубу»
сегодня, 15:13
Юрий Семин: «Кордоба – сильнейший игрок в РПЛ, с ним никто ничего не может сделать. Такие футболисты необходимы лиге»
сегодня, 14:57
Попов назвал «Динамо» разочарованием 1-й части сезона РПЛ: «Ставили амбициозную цель – бороться за чемпионство, а борются за выживание»
сегодня, 14:54
Гендиректор «Спартака» о том, что российских тренеров нет в шорт-листе: «Неправда. Кахигао подбирает кандидатов, предоставляет исчерпывающий набор информации»
сегодня, 14:43
Агент Джона Джона о предложении «Зенита»: «Это слухи, но интерес реален. Переезд в Россию возможен»
сегодня, 14:20
Лига чемпионов Азии. «Виссел Кобе» сыграл вничью с «Чэнду», «Шанхай Порт» и «Дарул Такзим» не забили, «Шанхай» Слуцкого проведет матч в среду
сегодня, 14:17