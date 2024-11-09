0

«Динамо» – «Пари НН». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

«Динамо» примет «Пари НН» в 15-м туре Мир РПЛ.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoПари НН
онлайны
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Бавария» сделала запрос по Дьокерешу. Клуб планирует следить за форвардом «Спортинга»
435 минут назад
Сравнение Путина с Роналду, нападение на фанатов «Маккаби», нежелание Мбаппе играть за Францию, попытка выкупить «Хельсинки Холл» у Ротенберга и Тимченко и другие новости
6сегодня, 04:10
Чемпионат России. «Локомотив» примет «Факел», «Динамо» сыграет с «Пари НН» 
6сегодня, 03:39
Анчелотти о «Реале»: «Несмотря на проблемы, все еще можем провести успешный сезон и побороться за все трофеи»
19сегодня, 03:22
Левандовски – лучший игрок Бундеслиги в XXI веке по версии Goal. Мюллер – 2-й, Нойер – 4-й, Ройс – 7-й, Баллак – 9-й, Клозе – 16-й, Кроос – 17-й, Гетце – 23-й
30вчера, 22:05
Черчесов получит 1 млн евро в случае увольнения из сборной Казахстана. Если тренера позовут в другую команду, компенсация аналогичная (Legalbet)
18вчера, 21:48
Пеп может продлить контракт с «Сити» до вердикта по 115 нарушениям – он не хочет оставлять команду в уязвимом положении. В клубе чувствовали, что Гвардиола уйдет, но атмосфера изменилась
21вчера, 21:37
Байден о нападении на фанатов «Маккаби»: «Отвратительно, напоминает о темных моментах истории, когда евреев преследовали. Мы должны неустанно бороться с антисемитизмом»
174вчера, 21:27
Полиция Амстердама арестовала 62 человека после нападения на фанатов «Маккаби». 5 пострадавших доставлены в больницу
38вчера, 21:17
Игроки сборной Франции устали от Дешама и хотят, чтобы Зидан возглавил команду (Ромен Молина)
72вчера, 21:15
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. «Арсенал» в гостях у «Алании», «Торпедо» сыграет с «Енисеем», «Балтика» против «Нефтехимика»
318 минут назад
«Ростов» – «Химки». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
150 минут назад
Экс-глава «Пари НН» Кондратов сменит Андреева на посту гендиректора «Крыльев» 
1сегодня, 04:18
«Динамо» Махачкала – «Оренбург». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 03:59
«Локомотив» – «Факел». Онлайн-трансляция начнется в 14:00
сегодня, 03:50
Мостовой не дает советов Личке на стажировке в «Динамо»: «Наша задача — наблюдать, общаться, получать удовольствие и не мешать» 
9сегодня, 01:47
Караваев о натурализации Дугласа: «Для «Зенита» это, конечно, хорошо» 
2сегодня, 01:33
Лепехин об игре «Спартак» — «Акрон»: «Матч середняков исходя из таблицы. Если будет шутка от Дзюбы, все будет рамках приличия» 
8сегодня, 01:19
Чемпионат Испании. «Реал» сыграет с «Осасуной» в субботу, «Барселона» с «Сосьедадом» Захаряна – в воскресенье, «Райо» уступил «Лас-Пальмасу»
11вчера, 21:59
«Бавария» может предложить за Виртца 18-летнего Ваннера. Пауль также интересен «Лейпцигу»
4вчера, 21:58