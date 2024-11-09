Украинская бобслеистка Гунько представила на защите по допинг-делу в CAS аргумент о негативной позиции к России (ТАСС)

Украинка заявила антироссийскую позицию на защите по допинг-делу в CAS.

Украинская бобслеистка Лидия Гунько сдала положительный допинг-тест во время Олимпиады-2022 в Пекине. В ее пробе нашли запрещенный дегидрохлорметилтестостерон, относящийся к классу стероидов.

Как пишет ТАСС со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы Спортивного арбитражного суда (CAS), 31-летняя Гунько рассчитывала на снисхождение арбитров – в качестве аргумента в свою защиту она отметила, что имеет негативную позицию по отношению к России.

Спортсменка также утверждала, что получала угрозы после сделанных в начале Олимпиады политических заявлений.

«Я ставлю под сомнение честность и прозрачность антидопингового анализа, проведенного 14 февраля 2022 года. Я считаю, что имело место вмешательство влиятельных внешних сил в работу ITA (Международного агентства тестирования)», – говорится в одном из последних объяснений Гунько, которое полностью процитировал CAS в своем документе.

CAS не принял доводы бобслеистки и дисквалифицировал ее на стандартный срок в четыре года.