Гвардиола потерпел 4 поражения подряд в игровое время впервые в тренерской карьере
У Пепа Гвардиолы худшая серия поражений в карьере.
Сегодня «Манчестер Сити» уступил «Брайтону» в гостях в 11-м туре АПЛ – 1:2.
30 октября «горожан» обыграл «Тоттенхэм» (1:2), 2 ноября – «Борнмут» (1:2), 5 ноября – «Спортинг» (1:4).
Испанский тренер еще никогда не проигрывал столько матчей кряду в игровое время. Он работает в «Сити» с 2016 года, а до этого тренировал «Баварию» и «Барселону».
В мюнхенском клубе в 2015 году было четыре поражения с учетом серии пенальти в полуфинале Кубка Германии, но в игровое время с «Боруссией» тогда была ничья – 1:1.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости