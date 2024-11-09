Гвардиола потерпел 4 поражения подряд в игровое время впервые в тренерской карьере

У Пепа Гвардиолы худшая серия поражений в карьере.

Сегодня «Манчестер Сити » уступил «Брайтону » в гостях в 11-м туре АПЛ – 1:2.

30 октября «горожан» обыграл «Тоттенхэм» (1:2), 2 ноября – «Борнмут» (1:2), 5 ноября – «Спортинг» (1:4).

Испанский тренер еще никогда не проигрывал столько матчей кряду в игровое время. Он работает в «Сити» с 2016 года, а до этого тренировал «Баварию» и «Барселону».

В мюнхенском клубе в 2015 году было четыре поражения с учетом серии пенальти в полуфинале Кубка Германии, но в игровое время с «Боруссией» тогда была ничья – 1:1.