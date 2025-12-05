Матч окончен
4
Кубок Испании. «Севилья» прошла «Эстремадуру 1924», «Валенсия» в меньшинстве обыграла «Картахену»
В Кубке Испании прошли матчи 2-го раунда.
Во втором раунде Кубка Испании во вторник «Алавес» разгромил «Португалете» (3:0), «Мальорка» справилась с «Нумансией».
В среду «Оуренсе» обыграл «Жирону» (2:1), «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна победил «Реус Реддис» (2:0), «Вильярреал» одолел «Антоньяно» (1:1, пенальти – 5:3).
В четверг «Севилья» в гостях обыграла «Эстремадуру 1924» (2:1), «Валенсия» победила «Картахену» (2:1), забил победный гол в конце второго экстра-тайма, играя в меньшинстве.
Кубок Испании
2-й раунд
4 декабря 18:00, Estadio Balear
Завершен
1 - 0
Мигелито Мартинес
88’
86’
Салинас
Черта Gabriel Ramis Aguilo
79’
Tovar Seguí Keita
79’
Tovar Seguí
78’
73’
Санчес Долан
73’
Пикель Эрнандес
72’
Экспосито Терратс
Axel Bejarano Fernández Joan Miquel Durán Oliver
68’
Виктор Морильо Serrano García
68’
62’
Рока У. Гонсалес
62’
Каррерас Фернандес
Tovar Seguí
54’
2тайм
Перерыв
40’
Пикель
Атлетико Балеарес
José Julián Rivas Redondo, Перес, Виктор Морильо, Pol Vidal, Castell Molins, Таффертсхофер, Черта, Bonet Fernández, Мигелито, Axel Bejarano Fernández, Tovar Seguí
Запасные: Diego Estrada Rodríguez, Morillo León, Adrian Catalá Vazquez, Joan Miquel Durán Oliver, Мартинес, Bartomeu J. Fontanet Ribas, Pablo García Custodio, Víctor Esteban de la Torre, Serrano García, Gabriel Ramis Aguilo, Keita
1тайм
Эспаньол:
Фортуньо, Салинас, Ридель, Рубио, Санчес, Экспосито, Колиошо, Пикель, Каррерас, Рока, Кике Гарсия
Запасные: Серред, Фернандес, Кабрера, Терратс, Эрнандес, Ferrán Gómez Gómez, Долан, Эль-Хилали, Лосано, Милья, У. Гонсалес
4 декабря 18:00, Estadio Municipal Adolfo Suárez
Завершен
1 - 2
Матч окончен
120’
Альваро Гарсия
Pascual Blasco Mario Camero Pozuelo
118’
Sissé
113’
2 доптайм
Перерыв
96’
Сисс Лежен
1 доптайм
Перерыв
90’
+4’
Паласон
Markel Ruiz Pérez Lauture
83’
Castaño Terrazas Michael Ngaah Bosio
82’
71’
Оскар Валентин Рациу
Карлос Перес Sissé
71’
Mamadou Sarr Adrián Carrión Rodríguez
61’
Диего Альварес Gonzalo Serrano Iranzo
61’
59’
Бесерра Унаи Лопес
58’
Камельо Де Фрутос
58’
Вертрауд Чаваррия
58’
Гумбау Альваро Гарсия
Bravo Fernández
52’
Pascual Blasco
50’
2тайм
Перерыв
14’
Луис Фелипе
Реал Авила
Vera, Díaz Garrido, Doumbia, Pascual Blasco, Gerard Urbina López, Castaño Terrazas, Bravo Fernández, Markel Ruiz Pérez, Mamadou Sarr, Диего Альварес, Карлос Перес
Запасные: Michael Ngaah Bosio, Mario Camero Pozuelo, Pedro Manuel Luz Martins, Lauture, Khalifa Babacar Fall, Gonzalo Serrano Iranzo, López Arboleas, Alejandro Moreno García, Adrián Carrión Rodríguez, Sissé, Alonso Rodríguez
1тайм
Райо Вальекано:
Карденас, Вертрауд, Луис Фелипе, Сисс, Балиу, Гумбау, Оскар Валентин, Франсиско Перес, Паласон, Бесерра, Камельо
Запасные: Де Фрутос, Баталья, Лежен, Унаи Лопес, Альваро Гарсия, Молина Колорадо, Лосано, Marco Román Santos, Рациу, Чаваррия, Менди
4 декабря 20:00, Картагонова
Матч окончен
120’
+1’
Хесус Васкес
Kevin Sánchez Rey
119’
118’
Герра
112’
Сантамария
Redondo Fernandez
112’
2 доптайм
Перерыв
102’
Бельтран Андре Алмейда
Edgar Alcañiz Baldovi Borrego Isabel
90’
1 доптайм
Перерыв
Rey Pérez
90’
+5’
90’
+1’
Диего Лопес
Rey Pérez
84’
Jiménez Berral Начо Мартинес
80’
79’
Бельтран
Де Бласис
75’
72’
Угринич Герра
Чука Kevin Sánchez Rey
69’
Ортуньо Де Бласис
69’
64’
Раба Риоха
64’
Данджума Диего Лопес
64’
Фулькье Тьерри Коррейя
Мартин Диего Гомес
59’
Кальдерон Redondo Fernandez
59’
48’
Сантамария
46’
Рамазани Дуро
2тайм
Перерыв
Ортуньо
21’
Чука
18’
Картахена
Мартинес, Jiménez Berral, Baz Bergara, Фидальго, Perejón Cera, Edgar Alcañiz Baldovi, Чука, Начо, Мартин, Кальдерон, Ортуньо
Запасные: Borrego Isabel, Хурадо, Lázaro Rubio Nicolás, Ларреа, Луис Гарсия, Jhafets Christ Dick Reyes, Начо Мартинес, Де Бласис, Диего Гомес, Kevin Sánchez Rey, Redondo Fernandez
1тайм
Валенсия:
Димитриевски, Хесус Васкес, Джемерт, Ирансо, Фулькье, Данджума, Угринич, Сантамария, Рамазани, Бельтран, Раба
Запасные: Андре Алмейда, Дуро, Копете, Герра, Риоха, Оторби, Пепелу, Риверо, Диего Лопес, Тьерри Коррейя, Гайя
4 декабря 20:00, Estadio Francisco de la Hera
Завершен
1 - 2
Матч окончен
Cano Moro
90’
+5’
Pilo Atienza Alfonso Peral Barrera
88’
Morcillo Aparicio Нуньес
78’
76’
И. Ромеро
Usama Arhoun El Asri Barace Jara
65’
Hurtado Fernández Rosales Baez
65’
64’
Жордан Соу
64’
Гонсалес Эджуке
51’
Гудель
Сарфино
48’
Кальехон Moreno Bonilla
46’
2тайм
Перерыв
38’
И. Ромеро
34’
Хуанлу Санчес Кармона
31’
Гонсалес
Эстремадура 1924
Pinto Robador, Pilo Atienza, Корреа, Cano Moro, Hurtado Fernández, Díaz Arteaga, González Martínez, Morcillo Aparicio, Usama Arhoun El Asri, Сарфино, Кальехон
Запасные: Нуньес, Villajos Expósito, Barace Jara, Carlos Fernández Morán, Alfonso Peral Barrera, Moreno Bonilla, Rosales Baez, Cristian Rodríguez Ramallo
1тайм
Севилья:
Нюланд, Мартинес Гауна, Салас, Фабиу Кардозу, Хуанлу Санчес, Гудель, Гонсалес, Агуме, Жордан, И. Ромеро, Санчес
Запасные: Сьерра, Влаходимос, Менди, Пеке, Аспиликуэта, Кастрин, Соу, Адамс, Эджуке, Кармона, Буэно
4 декабря 20:00, Нарсис Сала
Завершен
1 - 1
Счет в серии пенальти 6 - 7
Матч окончен
Счет в серии пенальти6 : 7
Серрано
Лаго
Daniel Torices Hortelano
Дуран
Lucas Viña
Бельтран
Naranjo Planelles
У. Альварес
Бланко Морено
Аспас
Marcet Mayor
Иглесиас
Alexis García Gallego
Мингеса
Пен
Перерыв
113’
Домингес
2 доптайм
Перерыв
105’
Иглесиас
Alexis García Gallego
103’
97’
Жуджла Аркос
Méndez Cañueto Marcet Mayor
90’
1 доптайм
Перерыв
Lucas Viña
90’
+3’
90’
+3’
Лаго
González Sáenz
77’
Raúl García-Alejo Pizarro
77’
75’
Сотело Иглесиас
75’
Сведберг Аспас
Carbonell Bosch Martínez de Quel Castiella
70’
Darbra Martínez Daniel Torices Hortelano
70’
Pablo Santiago Casellas Lucas Viña
70’
63’
Серви Дуран
Гарсия Alexis García Gallego
59’
Armand Vallés Fernández Naranjo Planelles
59’
46’
Ристич Каррейра
2тайм
Перерыв
41’
Домингес
Pablo Santiago Casellas
40’
Бланко Морено
33’
Альберто Гарсия
31’
11’
Айду Лаго
Сант-Андреу
Raúl García-Alejo Pizarro, Méndez Cañueto, Бланко Морено, Javier Gómez Delgado, Pablo Santiago Casellas, Darbra Martínez, Carbonell Bosch, Альберто Гарсия, Гарсия, Armand Vallés Fernández, Серрано
Запасные: Moha Jallow, Lucas Viña, Marcet Mayor, Альварес, Hudson Thomas Davis Chynoweth, Daniel Torices Hortelano, Martínez de Quel Castiella, David Pons Martín, Alexis García Gallego, Naranjo Planelles, Lluc Morales Ezquerra
1тайм
Сельта:
Вильяр, Ристич, Домингес, Айду, Мингеса, Сотело, Бельтран, У. Альварес, Сведберг, Серви, Жуджла
Запасные: Видаль, Лаго, Andrés Antañón Vieites, Аспас, Д. Родригес, Óscar Marcos Santamaría, Каррейра, Фернандес, Иглесиас, Дуран, Аркос
2 декабря 18:00, Ibercaja Estadio
Матч окончен
90’
+7’
Муньос
Charlez Romeo
90’
+3’
Jaime Requés Vegas Ромеро
90’
+1’
Prat Serrano Iker Vadillo Nogués
90’
+1’
88’
Беккер
87’
Мойсес Гомес
85’
Аргибиде Mikel Serrano García
84’
Мойсес Гомес
82’
Хуан Крус Бретонес
Prat Serrano
80’
78’
Рауль Гарсия
Soeiro Silva Usher Lobede Mum
74’
Ángel Rueda Sánchez Escolar de Torres Solanot
74’
67’
Педроарена Рубен Гарсия
Daniel Martínez Semper Sanchez Jaen
57’
49’
Рауль Гарсия
46’
Осамбела Эррандо
46’
Барха Муньос
2тайм
Перерыв
Soeiro Silva
45’
+1’
Iván Pérez Dueña
6’
Эбро
Mateo Lite Guallar, Iván Pérez Dueña, Espiérrez Cáncer, Хавьер Эрнандес, Ángel Rueda Sánchez, Jaime Requés Vegas, Muñoz Baquero, Prat Serrano, Daniel Martínez Semper, Soeiro Silva, Charlez Romeo
Запасные: Escolar de Torres Solanot, Sanchez Jaen, Usher Lobede Mum, Iker Vadillo Nogués, Aitor Mujica Micola, Уче, Jorge Arechavaleta Ciordia, Álvaro Enrique Novials Ferrer, Raul Gomez Garcia, Agustin Magarín Sesé, Ромеро
1тайм
Осасуна:
Фернандес, Хуан Крус, Осамбела, Катена, Аргибиде, Мойсес Гомес, Муньос, Педроарена, Барха, Рауль Гарсия, Беккер
Запасные: Арройо, Бретонес, Mikel Serrano García, Эррера, Эррандо, Бойомо, Торро, Рубен Гарсия, Будимир, Муньос, Aly Kall Doumbia Cissé
2 декабря 18:00, Лос Пахаритос
Матч окончен
Hugo Matos González Виктория
82’
de Frutos Delgado Barragán
82’
82’
Льябрес Виржили
de Frutos
81’
77’
Морланес Маскарель
77’
Торре Саму Кошта
Danese
75’
74’
Торре
Нестор Лукас
72’
71’
Морланес
Ruiz Palma Бонилья
70’
Маркос Санчес García Fernández
70’
Берто Гонсалес Хиль
70’
66’
Асано Доменек
66’
Кумбула Вальент
64’
Пратс
Danese
63’
González Crespo
54’
2тайм
Перерыв
24’
Пратс
7’
Льябрес
Нумансия
Miguel Ángel Abad Rubio, Ruiz Palma, Маркос Санчес, Danese, Гутьеррес, de Frutos, Hugo Matos González, Нестор Лукас, Ньин, Берто Гонсалес, González Crespo
Запасные: Jiménez Portero, Daichi Antonio Ishizuka Porcel, Оливера, Álvaro Neves Viñaras, Хиль, García Fernández, Delgado Barragán, Буйла, Виктория, Christian Godson, Бонилья
1тайм
Мальорка:
Куэльяр, Сальи, Кумбула, Лопес, Морей, Льябрес, Торре, Морланес, А. Санчес, Пратс, Асано
Запасные: Luis Orejuela de la Rosa, Мурики, Виржили, Фернандес, Бергстрем, Раильо, Вальент, Доменек, Дардер, Саму Кошта, Маскарель
2 декабря 18:00, Estadio La Florida
Завершен
0 - 3
Матч окончен
90’
+1’
Тони Мартинес
89’
Энрикес Xanet Oláiz Ibarzábal
84’
Аленья Izei Hernández Cañas
Gorka Crespo Carvalho Bilbao San Miguel
82’
Gorka Tapiador Igartua Pérez Álvarez
75’
Yeray Cuello Villaescusa Martin Fernandez de Corres Martinez de Aguirre
75’
73’
Энрикес
71’
Gorka Tapiador Igartua
Alex Pérez Garitano
70’
Pedro Belar de Gaminde Arrietunandia
67’
Xabier Gómez Pérez Alex Pérez Garitano
67’
63’
Гевара Ибаньес
63’
Мариано Диас Aitor Mañas Buenadicha
63’
Гуриди Антонио Бланко
2тайм
Перерыв
Oier del Cura Urra
36’
33’
Мариано Диас
21’
Гуриди
3’
Висенте
Португалете
González Boubeta, Gorka Tapiador Igartua, Alfaro Garcia Del Cerro, Recio Irusta, Oier del Cura Urra, Ander González Llaguno, Gorka Crespo Carvalho, Yeray Cuello Villaescusa, Iker Llamazares García, Pedro Belar de Gaminde, Xabier Gómez Pérez
Запасные: Alain Velarde Tejedor, Ibai Quintana Paredes, Pérez Álvarez, Unai Garcés Giraldo, Martin Fernandez de Corres Martinez de Aguirre, Iurgi Artola Guezalaga, Arrietunandia, Alex Pérez Garitano, Bilbao San Miguel, Imanol Aranburu Randez, Mikel Ortiz de Urbina Madrazo
1тайм
Алавес:
Р. Фернандес, Энрикес, Диарра, Бенавидес, Муньос, Аленья, Гуриди, Гевара, Висенте, Мариано Диас, Тони Мартинес
Запасные: Теналья, Альваро Гарсия, Сивера, Денис Суарес, Aitor Mañas Buenadicha, Xanet Oláiz Ibarzábal, Антонио Бланко, Реббаш, Ибаньес, Бойе, Izei Hernández Cañas
2 декабря 20:00, Estadio Municipal Mariano González
Завершен
2 - 3
Матч окончен
Álvarez Sáez
116’
111’
Jorge Montes García
2 доптайм
Перерыв
104’
да Коста Лисо
Muñoz Cruz García Quivira
98’
1 доптайм
Перерыв
88’
Мартин
Jiménez Rubio Miguel García Martínez
81’
79’
Хуанми Майораль
79’
Неу Мартин
Diego Guerrero Messoussi Álvarez Sáez
72’
72’
Камара Санкрис
69’
Álvaro Calado Tena
62’
Таллаль Hugo Solozábal Granados
Iker Perera Rastrollo Villar Coz
57’
Jaime Pérez Vizuete Altube Suárez
57’
46’
Alberto Cordero García Plata Jorge Montes García
Heredero García João Gil Dias
46’
2тайм