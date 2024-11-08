Чемпионат Германии. «Унион» против «Фрайбурга», «Бавария», «Лейпциг», «Байер» и «Боруссия» Дортмунд проведут матчи в субботу
В Бундеслиге проходят матчи 10-го тура.
В пятницу «Унион» примет «Фрайбург».
В субботу «Бавария» сыграет с «Санкт-Паули» на выезде, «Байер» – с «Бохумом», «Боруссия» Дортмунд – с «Майнцем», «Лейпциг» примет «Боруссию» Менхенгладбах.
В воскресенье «Айнтрахт» будет противостоять «Штутгарту».
Чемпионат Германии
10-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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