Чемпионат Германии. «Унион» против «Фрайбурга», «Бавария», «Лейпциг», «Байер» и «Боруссия» Дортмунд проведут матчи в субботу

В Бундеслиге проходят матчи 10-го тура.

В пятницу «Унион » примет «Фрайбург ».

В субботу «Бавария » сыграет с «Санкт-Паули » на выезде, «Байер » – с «Бохумом», «Боруссия » Дортмунд – с «Майнцем», «Лейпциг» примет «Боруссию» Менхенгладбах.

В воскресенье «Айнтрахт» будет противостоять «Штутгарту».

Чемпионат Германии

10-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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