У Батракова 18 (10+8) очков в 19 матчах сезона за «Локо», он лучший бомбардир РПЛ. Алексей заработал и реализовал пенальти в игре с «Факелом»

Алексей Батраков набрал очки в 4-м матче подряд.

Футболист «Локомотива» сегодня в игре с «Факелом» реализовал пенальти. 11-метровый был назначен главным арбитром Сергеем Цыганком после ВАР за фол на самом Батракове.

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»

У Батракова, так образом, теперь 18 (10+8) очков в 19 матчах во всех турнирах в рамках сезона в составе «Локомотива». В Мир РПЛ этот гол стал 9-м в сезоне. Батраков вышел на 1-е место в списке бомбардиров, опередив на один мяч Джона Кордобу из «Краснодара».

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Локо» и «Факелом».