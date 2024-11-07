Победы «Барсы», «Интера» и «Атлетико», 861-й гол Овечкина, Дуглас Сантос больше не легионер, Косторная и Куница пропустят 2 сезона, КХЛ хочет вернуть драфт и другие новости

1. В среду в Лиге чемпионов обошлось без особенных сюрпризов. «Барселона» разгромила «Црвену Звезду» (5:2), Левандовски сделал дубль, у Рафиньи 1+2, у Кунде 3 ассиста. «Интер» победил «Арсенал» (1:0) благодаря голу Чалханоглу с пенальти на 3-й добавленной к первому тайму минуте. «ПСЖ» проиграл «Атлетико» (1:2), пропустив на 93-й, а «Бавария» одолела «Бенфику» (1:0): Мусиала забил с паса Кейна.

«Астон Вилла» проиграла «Брюгге», пропустив с нелепого пенальти , так что 12 очков из 12 возможных в 4 турах взял лишь «Ливерпуль». Команда Арне Слота лидирует в таблице , «Интер» – 5-й, «Барса» – 6-я, «Ман Сити» – 10-й, «Бавария» – 17-я, «Реал» – 18-й, «ПСЖ» – в зоне вылета.

2. НХЛ. Александр Овечкин забил 861-й гол в лиге, до рекорда Уэйна Гретцки – 33 шайбы. Гол Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Нэшвиллом» (3:2), «Чикаго» проиграл «Детройту» (1:4), «Эдмонтон» – «Вегасу» (2:4).

3. «Зенит» разгромил «Ахмат» (3:0) в 1-м матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Кассьерра забил пяткой, у Клаудиньо первый мяч в сезоне, гол Соболева засчитали после ВАР. А вот «Рубин» и ЦСКА голов не забили : мяч Чуни после ошибки Дивеева отменили из-за игры рукой, Тороп взял пенальти, назначенный за фол Игоря.

4. Дуглас Сантос больше не легионер в России. «Зенит» получил разъяснения от ФИФА по легионерскому статусу бразильца, который получил паспорт РФ после указа Путина.

5. Фигуристка Алена Косторная заявила, что они с партнером и супругом Георгием Куницей пропустят два ближайших сезона из-за личных дел, после чего планируют вернуться к соревнованиям.

6. КХЛ. «Локомотив» победил «Торпедо» в серии буллитов, выиграв 9-й матч подряд , «Динамо» обыграло «Витязь».

7. Циньвэнь Чжэн победила Жасмин Паолини и вышла в 1/2 финала итогового турнира WTA. Арина Соболенко и Коко Гауфф гарантировали себе выход из группы.

8. КХЛ создала рабочую группу по возвращению драфта : «Институт должен помогать клубам получать качественных молодых хоккеистов».

9. У Орельена Тчуамени травма голеностопа. Хавбек «Реала» пропустит месяц .

10. «Реал» не хочет увольнять Анчелотти посреди сезона, но может сделать это , если результаты не станут лучше. В клубе обеспокоены ситуацией с Беллингемом, утверждает Relevo. Впрочем, по данным Marca, в «Реале» считают, что только Анчелотти может исправить ситуацию, тренеру доверяют .

11. НБА. 27 очков Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Бостон», «Денвер» встречается с «Оклахомой». Другие результаты – здесь .

12. Артем Дзюба может провести «прощальный матч» за сборную России, пишет «Мутко против».

13. Олег Шатов стал и. о. главного тренера «Урала» после отставки Аверьянова. Клуб идет 4-м в Первой лиге.

14. Игроки «Реала» по инициативе Винисиуса пожертвовали более 1 млн евро на помощь пострадавшим от наводнения в Испании.

15. Бенжамен Менди выиграл суд против «Ман Сити» по делу о невыплате зарплаты за 2 года. Защитник требовал 11 млн фунтов и получит большую часть этой суммы.

16. Опубликованы подробности расследования по делу Солен Мазинг и Ивана Десятова. В сентябре эстонская фигуристка, выступающая в танцах на льду, заявила, что стала жертвой сексуального насилия со стороны другого спортсмена. Позже в СМИ появилась информация, что Мазинг обвиняет в изнасиловании Ивана Десятова, выступающего в танцах на льду за США.

17. Единая лига ВТБ. ЦСКА обыграл МБА-МАИ в московском дерби, «Парма» победила «Локомотив-Кубань» в напряженной концовке.

Цитаты дня.

Хенесс о Трампе: «Он вел отвратительную избирательную кампанию. Не понимаю, почему такая замечательная страна, как США, мирится с подобным . Я бы не терпел его ни секунды»

ФХР о драфте в КХЛ: «Выбор игрока против воли может способствовать его отъезду. Это идет вразрез с позицией Путина . Эта процедура разрушает систему отечественного хоккея»

Лалас о победе Трампа на выборах: «Его пытались посадить, убить, очернить через СМИ. Этот сукин сын продолжал бороться. Если уж он не американский крутой парень, то я не знаю, кто тогда »

Рубен Аморим: «Гвардиола намного лучше меня на данный момент . В «Манчестер Юнайтед» подход будет другим – мало что возьму из «Спортинга»

«Динамо» выложило фото Мостового с посохом: «Александр Владимирович меняет профессию»

Ули Хенесс: «Германия – невероятно богатая страна с великой экономикой, но сейчас мы всего лишь нация нытиков »

Юрий Жирков: «Москва лучше Лондона. В Англии мне не понравился быт , но в плане футбола там все было хорошо»