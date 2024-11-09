Чемпионат России. «Локомотив» примет «Факел», «Динамо» сыграет с «Пари НН»
В Мир РПЛ пройдут матчи 15-го тура.
В субботу «Локомотив» примет «Факел», московское «Динамо» – «Пари НН».
В воскресенье ЦСКА встретится в гостях с «Крыльями Советов», «Спартак» проведет домашний матч с «Акроном», «Зенит» сыграет на выезде с «Ахматом», «Краснодар» – с «Рубином».
Чемпионат России
15-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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