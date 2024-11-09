Мойкано – о курсе Биткоина в $76 тысяч: «Я говорил людям, что нужно изучать BTC, когда его цена была $20 тысяч»

Ренато Мойкано отреагировал на резкий рост курса Биткоина.

«Верно, чуваки. Биткоин стоит $76 тысяч... Я говорил людям изучать BTC, когда его цена составляла $20 тысяч. Но удивительно, что большинство начинают спрашивать меня об этом только сейчас!» – написал в соцсетях боец UFC Ренато Мойкано .

Добавим, что за последний месяц курс Биткоина вырос на 28%.

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