Мойкано – о курсе Биткоина в $76 тысяч: «Я говорил людям, что нужно изучать BTC, когда его цена была $20 тысяч»
Ренато Мойкано отреагировал на резкий рост курса Биткоина.
«Верно, чуваки. Биткоин стоит $76 тысяч... Я говорил людям изучать BTC, когда его цена составляла $20 тысяч. Но удивительно, что большинство начинают спрашивать меня об этом только сейчас!» – написал в соцсетях боец UFC Ренато Мойкано.
Добавим, что за последний месяц курс Биткоина вырос на 28%.
Ренато Мойкано: «Большинство тяжеловесов могли бы выступать в полутяжелой категории, если бы были дисциплинированными»
Мойкано – о победе Анкалаева: «Это тот парень, который победит Перейру без попыток тейкдауна?!»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ренато Мойкано
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