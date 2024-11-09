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Единая лига ВТБ. ЦСКА обыграл УНИКС в Казани и одержал 7-ю победу подряд, «Парма» принимает «Пари Нижний Новгород»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ проходят два матча.

Московский ЦСКА обыграл УНИКС в Казани и продлил серию до семи побед подряд, пермская «Парма» встречает с «Пари Нижним Новгородом».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 11-1, Зенит – 10-2, Локомотив-Кубань – 9-3, УНИКС – 9-4, Пари Нижний Новгород – 6-6, Парма – 6-6, Уралмаш – 5-7, Самара – 4-6, Автодор – 4-7, Енисей – 4-8, МБА-МАИ – 3-9, Астана – 0-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoЦСКА
logoУНИКС
logoБК Пари Нижний Новгород
logoЕдиная лига ВТБ
logoПарма
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