Единая лига ВТБ. ЦСКА обыграл УНИКС в Казани и одержал 7-ю победу подряд, «Парма» принимает «Пари Нижний Новгород»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ проходят два матча.

Московский ЦСКА обыграл УНИКС в Казани и продлил серию до семи побед подряд, пермская «Парма» встречает с «Пари Нижним Новгородом». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: ЦСКА – 11-1, Зенит – 10-2, Локомотив-Кубань – 9-3, УНИКС – 9-4, Пари Нижний Новгород – 6-6, Парма – 6-6, Уралмаш – 5-7, Самара – 4-6, Автодор – 4-7, Енисей – 4-8, МБА-МАИ – 3-9, Астана – 0-12. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.