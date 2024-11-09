Субботние матчи РПЛ суммарно собрали меньше зрителей, чем финал Кубка Медиалиги на «Газпром Арене»

Субботние матчи Мир РПЛ показали низкую посещаемость.

Суммарно четыре игры чемпионата России сегодня собрали на стадионах меньше зрителей, чем финал Winline Кубка Медиалиги между «Амкалом » и 2Drots на «Газпром Арене».

На матч «Локомотив » – «Факел » пришли 7011 зрителей, игру «Динамо» Махачкала – «Оренбург » посетили 4689 человек, встречу «Ростов » – «Химки » – 7966 зрителей, а посещаемость матча «Динамо» Москва – «Пари НН » составила 7866 человек.

Таким образом, в общей сложности матчи Премьер-лиги сегодня посетили ‎ 27 532 зрителя. Финал Кубка Лиги в Санкт-Петербурге собрал 30 322 зрителя – это рекорд медиафутбола .

Добавим, что «Зенит » в нынешнем сезоне собрал на своем стадионе больше зрителей только на трех матчах из 11: с «Динамо » (34 917), «Спартаком » (48 534) и «Локомотивом» (38 779).

30 322 зрителя на финале «Амкал» – 2Drots. Рекорд медиафутбола на «Газпром Арене»