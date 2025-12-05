Аморим выиграл 8 из 20 домашних матчей АПЛ во главе «МЮ» – 9 поражений, 3 ничьих
Аморим выиграл меньше половины домашних матчей с «МЮ» в АПЛ.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим выиграл лишь восемь из 20 матчей АПЛ на «Олд Траффорд». Он потерпел 9 поражений и трижды сыграл вничью.
В 14-м туре чемпионата Англии манкунианцы на своем поле сыграли вничью с «Вест Хэмом» (1:1).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Squawka
