Жоан Лапорта: «Реал» олицетворяет власть, а «Барса» – свободу. Не знаю, решает ли «Мадрид» вопросы прямо в ложе «Бернабеу», но мы заняты другим – демократией»

Жоан Лапорта: «Реал» олицетворяет власть, «Барса» – свободу.

Жоан Лапорта высказался о различиях «Барселоны» и «Реала».

«Реал» олицетворяет власть, а «Барса» – свободу. Не знаю, решают ли они вопросы прямо в ложе «Бернабеу» – я такого не делал, – но там явно есть власть.

Мы же заняты другими вещами, такими как демократия и свобода», – сказал президент «Барселоны».

