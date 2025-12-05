Жоан Лапорта: «Реал» олицетворяет власть, а «Барса» – свободу. Не знаю, решает ли «Мадрид» вопросы прямо в ложе «Бернабеу», но мы заняты другим – демократией»
Жоан Лапорта: «Реал» олицетворяет власть, «Барса» – свободу.
Жоан Лапорта высказался о различиях «Барселоны» и «Реала».
«Реал» олицетворяет власть, а «Барса» – свободу. Не знаю, решают ли они вопросы прямо в ложе «Бернабеу» – я такого не делал, – но там явно есть власть.
Мы же заняты другими вещами, такими как демократия и свобода», – сказал президент «Барселоны».
Жоан Лапорта: «Не буду таким, как Путин или Мадуро. Не планирую баллотироваться в 3-й раз»
Лапорта о деле Негрейры: «Убежден, что «Барсу» оправдают. Все решения суда дают понять, что мы не подкупали арбитров. Следует обратить внимание на то, что делает ТВ «Реала»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
