Синхронист Мальцев о соло-пьедестале на Играх БРИКС: «Мемы делали далекие от спорта люди, которые сами себя выставляют дураками»

Синхронист Александр Мальцев раскрыл отношения к мемам про себя на Играх БРИКС.

29-летний Мальцев вошел в число номинантов на Национальную спортивную премию-2024 лучшему спортсмену года. Летом он выиграл четыре золота на Играх БРИКС – в одном из видов программы он был единственным участником соревнований.

– Эта номинация стала неожиданной для вас?

– Это действительно было неожиданно, я первый раз номинирован на эту премию и знаю, что выбирали из большого количества спортсменов. В этом году было четыре золотые медали Игр БРИКС, три золотые медали чемпионата России и золото Кубка России. Насколько понимаю, на Играх БРИКС ни у кого больше золотых медалей не было. Логично, но все равно очень приятно.

– Вы прошли большой путь с момента, когда вообще не признавали мужчин в синхронном плавании, до номинации на спортсмена года.

– Да, но я не знаю, как оценивать происходящее сейчас. У нас были большие достижения в микст‑дуэте – мы выигрывали чемпионаты мира и Европы, я уже даже не жду никаких номинаций. Меня номинировали на лучшего синхрониста года от FINA (Международная федерация плавания, сейчас – World Aquatics) и LEN (Европейская лига плавания). Но все равно приятно, когда тебя номинируют на премию.

– Не боитесь, что это всколыхнет воспоминания о том, как вы были один на пьедестале Игр БРИКС? Из вас сделали мем.

– Мне было и тогда все равно. Я сделал свою работу хорошо. То, что спортсменов из других стран не было – это была работа организаторов соревнований, которые приглашают участников. Уж точно не я об этом должен был думать. Мое дело было хорошо выступить.

Я заслуженно завоевал золотую медаль и завоевал бы ее и в присутствии всех спортсменов мира, меня абсолютно эти комментарии не волнуют. Знаю себе цену, знаю, что был бы лучшим из участников, а то, что их не было, действительно не ко мне вопрос. Эти мемы делали люди, далекие в принципе от спорта, которые сами себя выставляют дураками, – заявил Мальцев, который также является четырехкратным чемпионом мира по синхронному плаванию.

Фото в духе времени: один человек на пьедестале Игр БРИКС – других участников не было