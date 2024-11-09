  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Синхронист Мальцев о соло-пьедестале на Играх БРИКС: «Мемы делали далекие от спорта люди, которые сами себя выставляют дураками»
11

Синхронист Мальцев о соло-пьедестале на Играх БРИКС: «Мемы делали далекие от спорта люди, которые сами себя выставляют дураками»

Синхронист Александр Мальцев раскрыл отношения к мемам про себя на Играх БРИКС.

29-летний Мальцев вошел в число номинантов на Национальную спортивную премию-2024 лучшему спортсмену года. Летом он выиграл четыре золота на Играх БРИКС – в одном из видов программы он был единственным участником соревнований.

– Эта номинация стала неожиданной для вас?

– Это действительно было неожиданно, я первый раз номинирован на эту премию и знаю, что выбирали из большого количества спортсменов. В этом году было четыре золотые медали Игр БРИКС, три золотые медали чемпионата России и золото Кубка России. Насколько понимаю, на Играх БРИКС ни у кого больше золотых медалей не было. Логично, но все равно очень приятно.

– Вы прошли большой путь с момента, когда вообще не признавали мужчин в синхронном плавании, до номинации на спортсмена года.

– Да, но я не знаю, как оценивать происходящее сейчас. У нас были большие достижения в микст‑дуэте – мы выигрывали чемпионаты мира и Европы, я уже даже не жду никаких номинаций. Меня номинировали на лучшего синхрониста года от FINA (Международная федерация плавания, сейчас – World Aquatics) и LEN (Европейская лига плавания). Но все равно приятно, когда тебя номинируют на премию.

– Не боитесь, что это всколыхнет воспоминания о том, как вы были один на пьедестале Игр БРИКС? Из вас сделали мем.

– Мне было и тогда все равно. Я сделал свою работу хорошо. То, что спортсменов из других стран не было – это была работа организаторов соревнований, которые приглашают участников. Уж точно не я об этом должен был думать. Мое дело было хорошо выступить.

Я заслуженно завоевал золотую медаль и завоевал бы ее и в присутствии всех спортсменов мира, меня абсолютно эти комментарии не волнуют. Знаю себе цену, знаю, что был бы лучшим из участников, а то, что их не было, действительно не ко мне вопрос. Эти мемы делали люди, далекие в принципе от спорта, которые сами себя выставляют дураками, – заявил Мальцев, который также является четырехкратным чемпионом мира по синхронному плаванию.

Фото в духе времени: один человек на пьедестале Игр БРИКС – других участников не было

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
синхронное плавание
World Aquatics (FINA)
European Aquatics (LEN)
logoАлександр Мальцев
Игры БРИКС
Рекомендуем
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
World Aquatics представила проект по созданию отдельных правил для стран, находящихся в состоянии конфликта
2110 октября, 10:34
Ольга Брусникина: «С начала сезона попытаемся связаться с азиатской федерацией с просьбой принять участие в их соревнованиях»
112 сентября, 13:54
Дегтярев о синхронном плавании: «Наша сборная успешно выступила на Играх БРИКС. Зафиксирован аншлаг по билетной программе и высокие показатели по просмотрам»
725 июля, 11:55
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Дмитрий Губерниев: «Знаю людей, которым угрожали в случае поездки на Олимпиаду, говорили, что ЦСП не будет платить им зарплату. Это вранье, спортсменов брали на понт»
2сегодня, 08:55
Ефимова о публикациях в СМИ: «Все, что я там выигрываю, какие-то этапы Кубка мира – там статейка небольшая. А как выкладываю фотографию в купальнике – и все, начинается»
13вчера, 15:07
Юлия Ефимова: «Общество постоянно давит – что ты херней страдаешь, плаваешь, когда уже родишь детей? У меня сейчас собака, и я еле-еле вывожу»
68вчера, 14:30
Юлия Ефимова: «Было очень страшно отбираться на Олимпиаду. Кем меня объявят – врагом народа? Боялась, что признают иноагентом»
35вчера, 13:47
Чемпион мира Пиманков: «У нас в принципе не существует студенческого спорта. В плавании это причина очень многих проблем»
7 ноября, 20:52
Чемпион мира Пиманков о турнирах Mad Wave: «Многие приезжали и не понимали, что происходит. Вроде бы детское соревнование, а навороты – как на чемпионате России, если не круче»
7 ноября, 20:45
Брусникина о россиянах на турнире в Венгрии: «Получили ответ, что спортсмены могут использовать символику. Но какая ситуация будет к весне и к лету, сложно сказать»
5 ноября, 08:58
Покровская о выступлении сборной России в Венгрии: «Сама поездка — это уже серьезный прорыв»
4 ноября, 15:58
Реган Смит обновила мировой рекорд на дистанции 200 м на спине в плавании на короткой воде
12 ноября, 12:20
Швейцарский пловец Понти обновил мировой рекорд на дистанции 50 м баттерфляем на короткой воде
2 ноября, 07:24
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Свищев: «Результаты выборов в США, хоть и косвенно, но повлияют на наше возвращение в спорт»
2531 октября, 10:40
Светлана Ромашина: «Я давно забыла про все свои медали. На жизнь это никак не влияет»
17 октября, 09:40
Федерация синхронного плавания России одобрила вступление в объединенную федерацию водных видов спорта
5 октября, 20:05
Федерация водного поло России проголосовала за вступление в единую федерацию водных видов спорта
4 октября, 09:26
Глава Федерации водного поло России Шаронов выдвинет свою кандидатуру на пост вице-президента объединенной федерации
1 октября, 13:11
Брусникина планирует выдвинуть свою кандидатуру в руководящий орган объединенной федерации по водным видам спорта
1 октября, 12:03
Станислав Дружинин: «В ближайшее время приму решение, что буду избираться в руководство новой федерации»
1 октября, 08:27
Лопырева об Олимпиаде: «Золото в художественной гимнастике, вольной борьбе или дзюдо без российских спортсменов нельзя назвать полноценным»
815 августа, 13:27
Олимпиада-2024. Водное поло. Венгрия победила Сербию, Греция обыграла Италию, Испания одолела Францию, другие результаты
45 августа, 21:04
Олимпиада-2024. Водное поло. Греция обыграла США, Сербия уступила Испании и другие результаты
1 августа, 19:59