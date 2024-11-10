Дабл-дабл (23+16) и блок-шот на последних секундах Эвана Мобли помогли «Кливленду» одержать 11-ю победу подряд

«Кавальерс» выиграли у «Нетс» (105:100).

«Кливленд » проигрывал большую часть второй половины домашнего матча против «Бруклина », но вырвал победу в концовке, реализовав 14 из 18 бросков в финальной 12-минутке (счет в четверти 35:18).

Форвард Эван Мобли набрал 23 очка, 16 подборов и 4 перехвата, поставив победную точку в матче блок-шотом на последних секундах. Защитник Донован Митчелл добавил 22 очка, разыгрывающий Дариус Гарлэнд – 20 очков и 6 передач.

Форвард Кэмерон Джонсон (23) и защитники Кэм Томас (22) и Деннис Шредер (22) набрали 67 очков на троих со стороны «Нетс».