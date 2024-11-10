Дабл-дабл (23+16) и блок-шот на последних секундах Эвана Мобли помогли «Кливленду» одержать 11-ю победу подряд
«Кавальерс» выиграли у «Нетс» (105:100).
«Кливленд» проигрывал большую часть второй половины домашнего матча против «Бруклина», но вырвал победу в концовке, реализовав 14 из 18 бросков в финальной 12-минутке (счет в четверти 35:18).
Форвард Эван Мобли набрал 23 очка, 16 подборов и 4 перехвата, поставив победную точку в матче блок-шотом на последних секундах. Защитник Донован Митчелл добавил 22 очка, разыгрывающий Дариус Гарлэнд – 20 очков и 6 передач.
Форвард Кэмерон Джонсон (23) и защитники Кэм Томас (22) и Деннис Шредер (22) набрали 67 очков на троих со стороны «Нетс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube NBA
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