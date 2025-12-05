«МЮ» занимает 8-е место в АПЛ и отстает от «Арсенала» на 11 очков после 14 туров. «Ливерпуль» опустился на 9-ю позицию

«Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место в АПЛ после 14 туров.

В 14-м туре чемпионата Англии команда Рубена Аморима сыграла вничью с «Вест Хэмом » (1:1). Манкунианцы набрали 22 очка в текущем сезоне Премьер-лиги и отстают от лидирующего «Арсенала» на 11 баллов.

Действующий чемпион Англии «Ливерпуль» тоже набрал 22 очка после 14 туров. После матча «МЮ» команда Арне Слота опустилась на 9-ю строчку.