«МЮ» занимает 8-е место в АПЛ и отстает от «Арсенала» на 11 очков после 14 туров. «Ливерпуль» опустился на 9-ю позицию
В 14-м туре чемпионата Англии команда Рубена Аморима сыграла вничью с «Вест Хэмом» (1:1). Манкунианцы набрали 22 очка в текущем сезоне Премьер-лиги и отстают от лидирующего «Арсенала» на 11 баллов.
Действующий чемпион Англии «Ливерпуль» тоже набрал 22 очка после 14 туров. После матча «МЮ» команда Арне Слота опустилась на 9-ю строчку.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
