«Виннипег» – 1-я команда в истории НХЛ, начавшая сезон с 14 побед в 15 играх.

«Джетс» обыграли «Даллас» (4:1) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ .

Команда под руководством Скотта Арниела одержала 14 побед (в том числе 11 – в основное время) в 15 играх на старте сезона (разница шайб – 67:31) и установила рекорд лиги.

«Виннипег » с 28 очками лидирует в таблице Центрального дивизиона, Западной конференции и лиги в целом.