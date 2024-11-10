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«Виннипег» – 1-я команда в истории НХЛ, начавшая сезон с 14 побед в 15 играх

«Виннипег» – 1-я команда в истории НХЛ, начавшая сезон с 14 побед в 15 играх.

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Команда под руководством Скотта Арниела одержала 14 побед (в том числе 11 – в основное время) в 15 играх на старте сезона (разница шайб – 67:31) и установила рекорд лиги. 

«Виннипег» с 28 очками лидирует в таблице Центрального дивизиона, Западной конференции и лиги в целом. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
logoНХЛ
logoСкотт Арниел
logoВиннипег
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