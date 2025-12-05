Игроки «Дженоа» во главе с Де Росси в рождественских свитерах посетили детскую больницу и раздали подарки. Даниэле поговорил с юным болельщиком «Ромы»: «Сразу увидел, что ты романиста»

«Дженоа» посетили детскую больницу и раздали подарки.

Футболисты «Дженоа» вместе с главным тренером Даниэле де Росси и генеральным директором Флавио Риччарделлой посетили детскую больницу в Генуе.

Они оделись в рождественские свитера и побывали в отделениях онкогематологии, ортопедии, нейрохирургии, нефрологии и нейрогастроэнтерологии, где раздали подарки, а также сфотографировались с детьми.

Среди детей экс-хавбек «Ромы» де Росси разглядел болельщика римского клуба: «Ты – романиста!»

Это удивило всех в палате, включая мальчика: «Мистер, а как вы это поняли?» Де Росси ответил: «По шапке и по лицу романиста – я сразу увидел».