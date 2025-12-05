Игроки «Дженоа» во главе с Де Росси в рождественских свитерах посетили детскую больницу и раздали подарки. Даниэле поговорил с юным болельщиком «Ромы»: «Сразу увидел, что ты романиста»
«Дженоа» посетили детскую больницу и раздали подарки.
Футболисты «Дженоа» вместе с главным тренером Даниэле де Росси и генеральным директором Флавио Риччарделлой посетили детскую больницу в Генуе.
Они оделись в рождественские свитера и побывали в отделениях онкогематологии, ортопедии, нейрохирургии, нефрологии и нейрогастроэнтерологии, где раздали подарки, а также сфотографировались с детьми.
Среди детей экс-хавбек «Ромы» де Росси разглядел болельщика римского клуба: «Ты – романиста!»
Это удивило всех в палате, включая мальчика: «Мистер, а как вы это поняли?» Де Росси ответил: «По шапке и по лицу романиста – я сразу увидел».
Кто выиграет ЧМ-2026?24815 голосов
Испания
Англия
Франция
Бразилия
Аргентина
Германия
Португалия
Нидерланды
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Corriere dello Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости