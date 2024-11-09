НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Сент-Луисом», «Рейнджерс» – с «Детройтом», «Флорида» примет «Филадельфию», «Колорадо» против «Каролины»
«Флорида» примет «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Вашингтон» сыграет с «Сент-Луисом», «Рейнджерс» – с «Детройтом», «Айлендерс» будут противостоять «Нью-Джерси», «Колорадо» – «Каролине».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
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