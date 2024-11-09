Николич о России и Сербии: «Братские народы, это из поколения в поколение передается. Во многих войнах мы были на одной стороне, влияли на культуру друг друга»

Марко Николич рассказал о тесных связях России и Сербии.

– Вы ощущаете эту связь между россиянами и сербами? Наши народы принято считать братскими.

– Я это ощущаю, потому что я серб. Скажу больше – в Сербии это ощущается гораздо сильнее.

Если ты приедешь в Белград и люди там услышат русскую речь, тебя сразу пригласят к себе выпить, перекусить. В Сербии так заведено, там это на другом уровне. В России не так.

Хотя последнее время здесь я стал ощущать это братство больше. Когда работал в «Локомотиве», я вообще этого не чувствовал.

В Сербии же так было всегда. Из поколения в поколение передается, что Россия – это братский народ. Россия и Сербия влияли на культуру друг друга, было много войн, где мы были на одной стороне.

Возможно, какой-то рациональной причины и нет, 99% сербов никогда не были в России, но это просто есть, – сказал главный тренер ЦСКА .