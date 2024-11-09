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Олег Васильев: «Тутберидзе скорее заложница той империи, которую сама создала. Это определенный имидж, надежды окружающих, давление со всех сторон»

Олег Васильев считает, что Этери Тутберидзе стала «заложницей своей империи».

«В чем заключалось тренерское величие таких специалистов, как Ксенофонтов или Москвин? Они были прежде всего абсолютными фанатами своего дела. Сейчас редко встретишь человека, для которого дело, которым он занимается, являлось бы основополагающим.

Фанат ли Тутберидзе? Могу ошибаться, но, на мой взгляд, она скорее заложница той империи, которую сама и создала. Это определенный имидж, надежды окружающих, давление со всех сторон, которое сильно обязывает.

Если ты с нуля что-то создал, то в дальнейшем как бы становишься рабом своих же свершений. Может, Этери действительно является таким же фанатом, как Ксенофонтов и Москвин, просто у тех в советские времена не было подобных «империй», – сказал олимпийский чемпион в парном катании 1984 года Васильев.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: RT
logoОлег Васильев
logoсборная России
Игорь Москвин
logoЭтери Тутберидзе
сборная Беларуси
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