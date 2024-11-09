Боттас преодолел триатлон Ironman дома – проплыл 3,86 км в бассейне, проехал 180 км на велотренажере и пробежал марафон на дорожке

Боттас провел триатлон Ironman в домашних условиях.

Пилот «Заубера» Валттери Боттас решил использовать перерыв между гонками «Формулы-1», чтобы преодолеть дистанцию Ironman (плавание 3,86 км, велогонки 180,25 км и марафонский бег – 42,195 км).

Валттери провел гонку в нестандартных условиях: первую часть в бассейне, две другие – на велотренажере и беговой дорожке.

Autosport сообщает, что Боттас потратил 11 часов.

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Видео: соцсети Валттери Боттаса