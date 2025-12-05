«Это жесткий обсер». Тренер «Эспаньола» Маноло о вылете из Кубка Испании от «Атлетико Балеарес» из 4-й лиги

Главный тренер «Эспаньола » Маноло Гонсалес резко высказался о поражении от «Атлетико Балеарес ».

«Эспаньол» проиграл команде из 4-го дивизиона Испании (0:1) в матче 2-го раунда Кубка Испании и вылетел из турнира.

«Первое, что я должен сделать, – это попросить прощения у сосьос и болельщиков. Поздравить «Балеарес» с выходом в следующий раунд. Они хорошо сыграли в обороне и провели большой матч.

Мы сыграли плохо, но мы приехали не сливать Кубок . Мы привезли основной состав, но не смогли ни забить, ни выиграть. Когда мы не играем на своем уровне, такие вещи случаются.

В прошлом году мы облажались с «Барбастро» (проиграли 0:2 во 2-м раунде – Спортс’‘). То, что произошло сегодня, – это жесткий обсер. Я не могу обманывать людей. Мы приехали, чтобы пройти дальше, и не сделали этого. Я очень зол из-за матча и расстроен тем, что мы не прошли дальше», – сказал Гонсалес.