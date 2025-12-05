  • Спортс
  • «Это жесткий обсер». Тренер «Эспаньола» Маноло о вылете из Кубка Испании от «Атлетико Балеарес» из 4-й лиги
«Это жесткий обсер». Тренер «Эспаньола» Маноло о вылете из Кубка Испании от «Атлетико Балеарес» из 4-й лиги

Главный тренер «Эспаньола» Маноло Гонсалес резко высказался о поражении от «Атлетико Балеарес».

«Эспаньол» проиграл команде из 4-го дивизиона Испании (0:1) в матче 2-го раунда Кубка Испании и вылетел из турнира.

«Первое, что я должен сделать, – это попросить прощения у сосьос и болельщиков. Поздравить «Балеарес» с выходом в следующий раунд. Они хорошо сыграли в обороне и провели большой матч.

Мы сыграли плохо, но мы приехали не сливать Кубок. Мы привезли основной состав, но не смогли ни забить, ни выиграть. Когда мы не играем на своем уровне, такие вещи случаются.

В прошлом году мы облажались с «Барбастро» (проиграли 0:2 во 2-м раунде – Спортс’‘). То, что произошло сегодня, – это жесткий обсер. Я не могу обманывать людей. Мы приехали, чтобы пройти дальше, и не сделали этого. Я очень зол из-за матча и расстроен тем, что мы не прошли дальше», – сказал Гонсалес. 

