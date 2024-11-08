Баны Роши и Литвинова, 4-е поражение СКА подряд, состав сборной России, 8:0 от «Челси», первая победа «МЮ» в ЛЕ, 800 очков Панарина и другие новости

1. КДК РФС после драки в дерби дисквалифицировал защитника ЦСКА Виллиану Рошу на 3 матча, а хавбека «Спартака» Руслана Литвинова – на два. ЦСКА назвал решение «максимально взвешенным и справедливым », а «Спартак» – «нелогичным, несправедливым и формалистским ».

2. СКА проиграл 4-й матч подряд , команда Ротенберга уступила дома «Сочи» (2:5). ЦСКА потерпел поражение от «Спартака» в дерби (1:2), «Металлург» победил «Амур» (2:1 ОТ), «Авангард» уступил «Адмиралу» (2:3 ОТ) и другие результаты дня .

3. «Манчестер Юнайтед» обыграл ПАОК (2:0) Оздоева и Чалова благодаря дублю Диалло и одержал первую победу в общем этапе Лиги Европы, «Тоттенхэм» уступил «Галатасараю» (2:3), «Лацио» был сильнее «Порту» (2:1) и другие результаты дня . Таблица после четырех туров – здесь .

«Челси» разнес армянский «Ноа» (8:0) – Мудрик забил, у Феликса дубль, у Энцо 3 ассиста, у Нкунку 2+1 – и лидирует в таблице общего этапа Лиги конференций после трех туров. Все результаты дня – здесь .

4. НХЛ. «Рейнджерс» были разгромлены «Баффало» (1:6), Панарин набрал 800-е очко в лиге, Шестеркин пропустил 5 шайб после 12 бросков и был заменен. «Филадельфия» одолела «Тампу» (2:1 Б), Федотов одержал 1-ю победу в НХЛ, Кучеров забил после сольного прохода с объездом ворот и делит 1-е место в гонке снайперов лиги. Все результаты дня – здесь .

5. Президент РФ Владимир Путин сделал несколько заявлений на тему спорта. Оценил церемонию открытия Олимпиады-2024: «Это было оскорбительно для миллионов верующих христиан. Люди не видят краев». Выступил против трансгендеров: «Возможность мужчинам выступать в женских видах убивает женский спорт ». Раскритиковал МОК: «Под давлением извне превратился в каких-то цирковых артистов ». Вспомнил слова Джорджа Буша-старшего: «Он искренне сказал: «Мы совершили огромную ошибку , что начали блокировать Олимпиаду-1980».

6. Алексей Миранчук, Батраков, Тюкавин, Пиняев, Чалов, Мусаев и другие футболисты вошли в состав сборной России на товарищеские матчи с Брунеем и Сирией.

7. Соболенко, Чжэн, Крейчикова и Гауфф вышли в полуфинал итогового турнира у женщин. У мужчин Медведев и Синнер попали в одну группу , Рублев, Алькарас и Зверев – в другую.

8. НБА. «Сан-Антонио» справился с «Портлендом», «Милуоки» был сильнее «Юты».

9. Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов встретился с защитником «Реала» Антонио Рюдигером и пригласил футболиста в Дагестан.

10. Австралийская брейкдансерша Рэйчел Ганн завершила карьеру . Она стала героем мемов после выступления на Олимпиаде-2024.

11. Мурад Мусаев из «Краснодара» признан лучшим тренером месяца в Мир РПЛ второй раз подряд.

12. В Дагестане задержали спортивного комментатора Рамазана Рабаданова. Его подозревают в незаконном ношении оружия.

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