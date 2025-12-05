Матч окончен
«Лацио» выбил «Милан» из Кубка Италии благодаря голу Дзакканьи – 1:0
Матч проходил на стадионе «Олимпико».
Матч проходил на стадионе «Олимпико».
Маттиа Дзакканьи забил на 80-й минуте.
Кубок Италии. 1/8 финала
4 декабря 20:00, Олимпийский стадион
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
