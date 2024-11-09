У Винисиуса 7 голов в 6 последних матчах. В Ла Лиге – 6+4 в 12 играх
Винисиус Жуниор результативен в последних матчах за «Реал».
Вингер «Реала» забил 7 голов в 6 последних матчах во всех турнирах. Сегодня бразилец поразил ворота «Осасуны» в рамках Ла Лиги.
Винисиус ранее забивал по голу «Милану» (1:3), «Сельте» (2:1) и «Вильярреалу» (2:0), а также делал хет-трик против «Борусиии» Дортмунд (5:2). За последние 6 матчей он не забил только «Барселоне» (0:4).
В Ла Лиге у Винисиуса 6 голов и 4 ассиста за 12 матчей сезона.
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