«Ливерпуль» оторвался от «Ман Сити» на 5 очков после 11 туров АПЛ
«Ливерпуль» увеличил отрыв от «Манчестер Сити» в таблице АПЛ.
В 11-м туре команда Арне Слота обыграла «Астон Виллу» (2:0), а команда Пепа Гвардиолы потерпела поражение от «Брайтона» (1:2).
«Красные» набрали 28 очков и опережают «горожан» на 5 баллов.
Третьим на данный момент идет «Ноттингем Форест» (19 очков, 10 матчей), четвертым – «Брайтон» (19 очков, 11 матчей), пятым – «Челси» (18 очков, 10 матчей), шестым – «Арсенал» (18 очков, 10 матчей).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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