Панарин набрал 1+1 с «Детройтом» и стал 2-й звездой матча. У него 21 (10+11) очко в 13 играх
Артемий Панарин набрал 1+1 с «Детройтом» и стал 2-й звездой матча.
Форвард «Рейнджерс» отметился голом и результативной передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Ред Уингс» (4:0).
В активе 33-летнего россиянина 21 (10+11) очко в 13 играх в текущем сезоне.
Сегодня Панарин (15:28, 1:17 – в большинстве, «+1») 4 раза бросил в створ ворот и 5 раз – мимо.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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