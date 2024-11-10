Панарин набрал 1+1 с «Детройтом» и стал 2-й звездой матча. У него 21 (10+11) очко в 13 играх

Артемий Панарин набрал 1+1 с «Детройтом» и стал 2-й звездой матча.

Форвард «Рейнджерс » отметился голом и результативной передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Ред Уингс» (4:0).

В активе 33-летнего россиянина 21 (10+11) очко в 13 играх в текущем сезоне.

Сегодня Панарин (15:28, 1:17 – в большинстве, «+1») 4 раза бросил в створ ворот и 5 раз – мимо.