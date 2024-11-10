Месси забил головой «Атланте» Миранчука. Лео набрал 21+11 в 22 матчах, завершив сезон в МЛС

Лионель Месси забил гол в игре 1-го раунда Кубка МЛС с «Атлантой» (2:3, 1-2 в серии).

На 65-й минуте форвард «Интер Майами » сравнял счет, замкнув головой навес Марсело Вейгандта.

В 3 матчах плей-офф на счету 37-летнего аргентинца 1 гол и 1 ассист. Всего в 22 играх сезона с учетом регулярного чемпионата Месси набрал 32 (21+11) очка по системе «гол+пас».