0

Кубок МЛС. 1-й раунд. «Интер Майами» Месси примет «Атланту» Миранчука при 1-1 в серии

«Интер Майами» примет «Атланту Юнайтед» в решающем матче серии плей-офф МЛС.

Команды встречаются в рамках первого раунда.

Кубок МЛС

1-й раунд

Третий матч

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Счет в серии: 1-1.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoМЛС
logoЛионель Месси
результаты
logoАлексей Миранчук
logoИнтер Майами
logoАтланта Юнайтед
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Беллингем набрал 917 баллов в голосовании «Золотого мяча», Карвахаль – 550, Ямаль – 383, Кейн – 201
4 минуты назад
Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Кальяри», «Ювентус» принимает «Торино», «Интер» сыграет с «Наполи» в воскресенье
118 минут назад
Чемпионат России. «Локомотив» примет «Факел», «Динамо» сыграет с «Пари НН» 
2321 минуту назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Брайтона», «Ливерпуль» против «Виллы», «Челси» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье
922 минуты назад
«Ливерпуль» за 1.44 или «Астон Вилла» за 6.20? Заряжайте на АПЛ, используя фрибет 4444 от Лиги Ставок
23 минуты назадРеклама
Безбородов отстранен от судейства до конца сезона за нарушение Дисциплинарного кодекса. Арбитр давал комментарии в Telegram
54сегодня, 07:12
Сравнение Путина с Роналду, нападение на фанатов «Маккаби», нежелание Мбаппе играть за Францию, попытка выкупить «Хельсинки Холл» у Ротенберга и Тимченко и другие новости
16сегодня, 06:10
Чемпионат Испании. «Реал» примет «Осасуну», «Барселона» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна в воскресенье
20сегодня, 06:02
Как проект из Владимира уже больше 20 лет помогает детям с инвалидностью осваивать спорт и самостоятельный быт
сегодня, 06:00Спецпроект
«Бавария» сделала запрос по Дьокерешу. Клуб планирует следить за форвардом «Спортинга»
28сегодня, 04:43
Ко всем новостям
Последние новости
«Страсбур» – «Монако». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
1 минуту назад
Николич о спаде ЦСКА: «Мы стали слишком уверенными в себе. Должны появиться новые лидеры команды» 
437 минут назад
«Майнц» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
50 минут назад
«Санкт-Паули» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
59 минут назад
LEON Вторая лига Б. «Форте» против «Дружбы», «Ростов-2» принимает «Легион»
сегодня, 07:10
LEON Вторая лига А. «Торпедо» Миасс принимает «Волгу», «Родина-2» в гостях у «Мурома»
сегодня, 07:00
Жардим сменил Креспо в «Аль-Айне». Клуб идет 8-м в лиге ОАЭ
2сегодня, 06:57
«Бохум» – «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
сегодня, 06:40
«Реал» – «Осасуна». Онлайн-трансляция начнется в 16:00
5сегодня, 06:31
Гафин об уходе Милутиновича: «Помог «Динамо» настроить процедуры по восстановлению футболистов. С его помощью внедрили и используем Dynamo Lab» 
5сегодня, 06:21