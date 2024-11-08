Чемпионат Франции. «Марсель» примет «Осер», «Монако» Головина сыграет со «Страсбуром» в субботу, «ПСЖ» – с «Анжером»
В Лиге 1 проходят матчи 11-го тура.
В пятницу «Марсель» примет «Осер».
В субботу «Монако» Александра Головина сыграет со «Страсбуром» на выезде, «ПСЖ» Матвея Сафонова – с «Анжером».
В воскресенье «Гавр» Далера Кузяева примет «Реймс».
Чемпионат Франции
10-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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