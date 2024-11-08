Чемпионат Франции. «Марсель» примет «Осер», «Монако» Головина сыграет со «Страсбуром» в субботу, «ПСЖ» – с «Анжером»

В Лиге 1 проходят матчи 11-го тура.

В пятницу «Марсель » примет «Осер ».

В субботу «Монако » Александра Головина сыграет со «Страсбуром » на выезде, «ПСЖ » Матвея Сафонова – с «Анжером».

В воскресенье «Гавр» Далера Кузяева примет «Реймс».

Чемпионат Франции

10-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1