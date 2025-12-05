  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • С Гудмундссона окончательно сняли обвинения по делу о сексуальном насилии. Вингер «Фиорентины» написал: «Это победа 3:0. Надеюсь, это не навредит настоящим жертвам»
2

С Гудмундссона окончательно сняли обвинения по делу о сексуальном насилии. Вингер «Фиорентины» написал: «Это победа 3:0. Надеюсь, это не навредит настоящим жертвам»

Альберт Гудмундссон окончательно оправдан по делу о сексуальном насилии.

С вингера «Фиорентины» Альберта Гудмундссона окончательно сняты обвинения по делу о сексуальном насилии. 

Напомним, летом 2023 года девушка, с которой футболист познакомился в ночном клубе в Рейкьявике, обратилась в правоохранительные органы с заявлением о домогательствах. Гудмундссону грозило до 16 лет тюрьмы, но в октябре 2024-го суд оправдал его. Заявительница подала апелляцию, однако она была отклонена в ноябре этого года. 

4 декабря адвоката Альберта уведомили, что дальнейших апелляций по этому делу не будет. 

«Я считаю это убедительной победой со счетом 3:0 в моем деле. 

Я не прошу о жалости. Меня поддерживали мои самые близкие люди. Мои дети, моя мачеха, мои родители, мои сестры, моя семья и друзья. Вы герои этого процесса. Я никогда не смогу выразить вам всей своей благодарности в достаточной мере.

Тем из вас, кто все еще сомневается, я настоятельно рекомендую ознакомиться с решениями обоих судов и помнить, что, согласно материалам дела, в тот вечер, о котором идет речь, обвиняли не только меня. Однако я не позволю шантажировать себя, особенно тем, чего никогда не было. При необходимости мы сможем подробнее обсудить это позже.

Я искренне надеюсь, что даже если и было одно «гнилое яблоко», это не навредит тем, кто является настоящими жертвами», – написал Гудмундссон в соцсети. 

Кто выиграет ЧМ-2026?25199 голосов
ИспанияСборная Испании по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ФранцияСборная Франции по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Visir
logoсерия А Италия
происшествия
logoАльберт Гудмундссон
logoФиорентина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Скалони попросили надеть перчатки, чтобы вынести кубок мира во время жеребьевки ЧМ-2026. Инфантино извинился перед тренером Аргентины, а Лионель пошутил, что его приняли за другого
15 минут назад
Лапочкин об ударе Диего Косты локтем в лицо Глебову на 2-й минуте игры: «Левников посчитал, что рано для карточек, но это желтая. На 4-й он простил Дивеева»
31 минуту назад
«Краснодар» лидирует в РПЛ перед зимней паузой. «Зенит» отстает на одно очко, «Локо» – на 3 очка, ЦСКА – на 4, «Балтика» – 5-я, «Спартак» – 6-й. «Оренбург» и «Сочи» – в зоне прямого вылета
40 минут назад
Решите футбольный лабиринт и выиграйте футболку любимой легенды или Nintendo Switch
40 минут назадТесты и игры
«Краснодар» не проигрывает 13 матчей подряд – с 21 сентября. У команды Мусаева 9 побед и 4 ничьих на отрезке – сегодня 3:2 с ЦСКА
41 минуту назад
Чемпионат России. «Краснодар» победил ЦСКА, «Локомотив» забил 4 гола «Сочи» в гостях, «Балтика» выиграла у «Крыльев»
41 минуту назад
«Краснодар» обыграл ЦСКА впервые за 4 матча. Последняя победа была в августе 2024-го
42 минуты назад
«Краснодар» обыграл ЦСКА – 3:2! Батчи забил и ассистировал Кордобе, Мойзеса удалили на 68-й
42 минуты назад
Мойзес получил вторую желтую за фол на Батчи на 68-й минуте игры с «Краснодаром». Жоау забил ЦСКА на 70-й
сегодня, 17:38
Между игроками «Краснодара» и ЦСКА произошла стычка, Кордоба и Мойзес повздорили в подтрибунном помещении. Оласа обвинил армейцев в расизме
сегодня, 17:26Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Краснодар» уходит на перерыв лидером РПЛ в 3-м сезоне подряд
4 минуты назад
«Реал» – «Сельта». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
5 минут назад
Чемпионат Англии. «Брайтон» сыграл вничью с «Вест Хэмом», «Фулхэм» уступил «Кристал Пэлас»
14 минут назад
Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд победила «Хоффенхайм», «Гамбург» одолел «Вердер»
14 минут назад
29-летнего футболиста неназванной сборной задержали в Лондоне по подозрению в нападении и драке. Его отпустили под залог, жертва нападения в больнице – расследование продолжается
14 минут назад
«Боруссия» Дортмунд обыграла «Хоффенхайм» – 2:0. Шлоттербек и Брандт забили
16 минут назад
«Наполи» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
20 минут назад
Диогу Далот: «МЮ» показал, что может быть хорош, нужно быть чуть более одержимыми победами и трофеями. Не хочу рассуждать о том, что нужно время – клуб требует результатов здесь и сейчас»
20 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» в гостях у «Лорьяна», «Гавр» и «Париж» голов не забили, «Ницца» уступила «Анже»,
30 минут назад
Дубль Хиля принес «Балтике» победу над «Крыльями Советов» – 2:0
45 минут назад