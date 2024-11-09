Родриго пропустит минимум месяц, Васкес – 3 недели. У игроков «Реала» мышечные травмы

Родриго вернется на поле в лучшем случае в декабре.

Вингер «Реала » получил повреждение в матче с «Осасуной» (4:0) и был заменен на 20-й минуте.

По данным журналистки Аранчи Родригес, у бразильца мышечная травма бедра. Он пропустит как минимум один месяц.

Также на три недели выбыл защитник Лукас Васкес – у него проблемы с левой приводящей мышцей.

Кроме того, защитник «Реала» Эдер Милитао выбыл до конца сезона из-за тяжелой травмы колена.

«Реал» победил с хет-триком Винисиуса, но потерял трех игроков за тайм – жуткая эпидемия травм