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Родриго пропустит минимум месяц, Васкес – 3 недели. У игроков «Реала» мышечные травмы

Родриго вернется на поле в лучшем случае в декабре.

Вингер «Реала» получил повреждение в матче с «Осасуной» (4:0) и был заменен на 20-й минуте.

По данным журналистки Аранчи Родригес, у бразильца мышечная травма бедра. Он пропустит как минимум один месяц.

Также на три недели выбыл защитник Лукас Васкес – у него проблемы с левой приводящей мышцей.

Кроме того, защитник «Реала» Эдер Милитао выбыл до конца сезона из-за тяжелой травмы колена.

«Реал» победил с хет-триком Винисиуса, но потерял трех игроков за тайм – жуткая эпидемия травм

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналистки Аранчи Родригес
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