Родриго пропустит минимум месяц, Васкес – 3 недели. У игроков «Реала» мышечные травмы
Родриго вернется на поле в лучшем случае в декабре.
Вингер «Реала» получил повреждение в матче с «Осасуной» (4:0) и был заменен на 20-й минуте.
По данным журналистки Аранчи Родригес, у бразильца мышечная травма бедра. Он пропустит как минимум один месяц.
Также на три недели выбыл защитник Лукас Васкес – у него проблемы с левой приводящей мышцей.
Кроме того, защитник «Реала» Эдер Милитао выбыл до конца сезона из-за тяжелой травмы колена.
«Реал» победил с хет-триком Винисиуса, но потерял трех игроков за тайм – жуткая эпидемия травм
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналистки Аранчи Родригес
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости