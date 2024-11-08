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Гран-при России. «Красноярье». Акатьева, Муравьева, Фролова, Горбачева, Куликова выйдут на лед с короткими программами

9 ноября Акатьева и Муравьева представят короткие программы на Гран-при России.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

3-й этап

«Красноярье»

Красноярск

Женщины

Короткая программа

Начало – 12:50 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. Елизавета Куликова

2. Ксения Фадеева

3. Валерия Овчинникова

4. Софья Чаплыгина

5. Мария Агаева 

6. Арина Видинеева

Вторая разминка 

7. Виктория Нестерова

8. Елена Черникова

9. Алина Горбачева

10. Анна Фролова

11. Софья Муравьева

12. Софья Акатьева

Расписание третьего этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Акатьева, Горбачева, Муравьева, Алиев, Гуменник, Мишина и Галлямов, Худайбердиева и Базин

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
logoсборная России
результаты
женское катание
logoСофья Акатьева
Анна Фролова
Алина Горбачева
logoСофья Муравьева
Валерия Овчинникова
logoЕлизавета Куликова
Мария Агаева
logoСерия Гран-при России
Елена Черникова
Софья Чаплыгина
Виктория Нестерова
Красноярье
Арина Видинеева
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