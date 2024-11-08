Гран-при России. «Красноярье». Акатьева, Муравьева, Фролова, Горбачева, Куликова выйдут на лед с короткими программами

9 ноября Акатьева и Муравьева представят короткие программы на Гран-при России.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

3-й этап

«Красноярье»

Красноярск

Женщины

Короткая программа

Начало – 12:50 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Елизавета Куликова

2. Ксения Фадеева

3. Валерия Овчинникова

4. Софья Чаплыгина

5. Мария Агаева

6. Арина Видинеева

Вторая разминка

7. Виктория Нестерова

8. Елена Черникова

9. Алина Горбачева

10. Анна Фролова

11. Софья Муравьева

12. Софья Акатьева

Расписание третьего этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Акатьева, Горбачева, Муравьева, Алиев, Гуменник, Мишина и Галлямов, Худайбердиева и Базин