Борец Абдулрашид Садулаев получил 10 млн рублей за победу на чемпионате мира

Российский борец Абдулрашид Садулаев получил 10 миллионов рублей за победу на чемпионате мира.

Об этом сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы Республики Дагестан (ФСБРД).

В конце октября Садулаев взял золото в вольной борьбе (до 92 кг) на ЧМ в неолимпийских весовых категориях, проходившем в Албании.

«Все мы с волнением ждали поединков Абдулрашида с титулованными соперниками – американцем Тейлором и иранцем Гасемпуром, и наш капитан не подвел, победив в этих важных и принципиальных схватках.

У нас положено премировать за золото чемпионата мира 3 миллионами рублей, но с учетом великолепной борьбы, которую показал Абдулрашид, и значимости его победы, мною принято решение поощрить его 10 миллионами», – заявил президент ФСБРД Омар Муртузалиев.