Член совдира «Локо» Филатов о возможном уходе Баринова в ЦСКА: «Раз не можем договориться, что теперь сделать? Осуждать не имею права. Жизнь покажет, правильное это решение»
Член совдира «Локо» Филатов о Баринове в ЦСКА: Диму осуждать я не имею права.
Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов высказался о возможном уходе полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова.
Ранее появилась информация, что Баринов решил перейти в ЦСКА летом на правах свободного агента. Сообщалось, что стороны подпишут трехлетний контракт. Также писали, что ЦСКА предложит «Локомотиву» 500 тысяч евро и бонусы, чтобы хавбек перешел зимой.
– Как отнесетесь к решению Баринова покинуть «Локомотив»?
– По‑житейски. Раз не можем договориться, что теперь сделать? Диму осуждать я не имею права. Это личная жизнь, я не знаю, что у него в голове. Жизнь покажет, правильное это решение или нет.
– Вы что‑то знаете о переходе Баринова в ЦСКА?
– Не знаю, принял он это решение или нет, – сказал Филатов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
