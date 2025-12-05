Член совдира «Локо» Филатов о возможном уходе Баринова в ЦСКА: «Раз не можем договориться, что теперь сделать? Осуждать не имею права. Жизнь покажет, правильное это решение»

Член совдира «Локо» Филатов о Баринове в ЦСКА: Диму осуждать я не имею права.

Член совета директоров «Локомотива » Валерий Филатов высказался о возможном уходе полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова .

Ранее появилась информация , что Баринов решил перейти в ЦСКА летом на правах свободного агента. Сообщалось , что стороны подпишут трехлетний контракт. Также писали , что ЦСКА предложит «Локомотиву» 500 тысяч евро и бонусы, чтобы хавбек перешел зимой.

– Как отнесетесь к решению Баринова покинуть «Локомотив»?

– По‑житейски. Раз не можем договориться, что теперь сделать? Диму осуждать я не имею права. Это личная жизнь, я не знаю, что у него в голове. Жизнь покажет, правильное это решение или нет.

– Вы что‑то знаете о переходе Баринова в ЦСКА?

– Не знаю, принял он это решение или нет, – сказал Филатов.