30 322 зрителя посетили на «Газпром Арене» финал Кубка Медиалиги – это рекорд медиафутбола. «Зенит» собрал больше лишь на 3 из 11 матчей сезона
В эти минуты в Санкт-Петербурге в финале Winline Кубка Медиалиги встречаются 2Drots и «Амкал» (0:0, второй тайм).
Президент МФЛ Николай Осипов сообщил, что игру посетили 30 322 зрителя. Это рекорд не только для турниров под эгидой Медиалиги, но и для всего медиафутбола.
Предыдущий рекорд был установлен в июле этого года на финале пятого сезона МФЛ 2Drots – «БроукБойз» (0:3) на «ВЭБ Арене». Ту игру посетили 27 472 зрителя.
«Зенит» в нынешнем сезоне собрал на своем стадионе больше зрителей только на трех матчах из 11: с «Динамо» (34 917), «Спартаком» (48 534) и «Локомотивом» (38 779).
Перед началом сегодняшнего матча на «Газпром Арене» выступил ST, а в перерыве – рэперы ALBLAK52, GLOKI52 и A-THIS.
Прямая трансляция финала Кубка Лиги – в сообществе Медиафутбол на Спортсе’‘ во Вконтакте.
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