«Кальяри» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 20:00

«Милан» на выезде встретится с «Кальяри» в 12-м туре Серии А.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 20:00 по московскому времени. Игру в прямом эфире покажут на канале «Матч! Футбол 1». Таблица Серии А Статистика Серии А