«Кальяри» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
«Милан» на выезде встретится с «Кальяри» в 12-м туре Серии А.
Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 20:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажут на канале «Матч! Футбол 1».
Опубликовано: Sports
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