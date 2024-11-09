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«Ювентус» – «Торино». Онлайн-трансляция начнется в 22:45

«Ювентус» примет «Торино» в 12-м туре Серии А.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:45 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’
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