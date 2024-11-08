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Гран-при России. «Красноярье». Худайбердиева и Базин, Кагановская и Некрасов, Щербакова и Гончаров, Коломенская и Фролов выступят с ритм-танцами

9 ноября танцоры на льду покажут ритм-танцы на Гран-при России в Красноярске.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

3-й этап

«Красноярье»

Красноярск

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев

2. Анета Коцюбинская – Глеб Чернышев

3. Ольга Федорова – Павел Драко

4. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов

Вторая разминка 

5. Анна Коломенская – Артем Фролов

6. Елизавета Шичина – Павел Дрозд

7. Екатерина Миронова – Евгений Устенко

8. Василиса КагановскаяМаксим Некрасов

Третья разминка

9. Софья Шевченко – Андрей Ежлов

10. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов

11. Анна Щербакова – Егор Гончаров

12. Елизавета ХудайбердиеваЕгор Базин

Расписание третьего этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Акатьева, Горбачева, Муравьева, Алиев, Гуменник, Мишина и Галлямов, Худайбердиева и Базин

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
logoсборная России
результаты
танцы на льду
logoЕгор Базин
logoПавел Дрозд
Софья Шевченко
logoМаксим Некрасов
Артем Фролов
logoЕлизавета Худайбердиева
Екатерина Миронова
Евгений Устенко
Елизавета Шичина
logoВасилиса Кагановская
Тимур Бабаев-Смирнов
Екатерина Рыбакова
Иван Махноносов
Анна Щербакова (танцы)
Егор Гончаров
Анна Коломенская
logoСерия Гран-при России
Павел Драко
Анета Коцюбинская
Алиса Крайнюкова
Семен Нетсев
Варвара Жданова
Красноярье
Глеб Чернышев
Ольга Федорова
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