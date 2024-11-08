Гран-при России. «Красноярье». Худайбердиева и Базин, Кагановская и Некрасов, Щербакова и Гончаров, Коломенская и Фролов выступят с ритм-танцами
Гран-при России по фигурному катанию-2024/25
3-й этап
«Красноярье»
Красноярск
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев
2. Анета Коцюбинская – Глеб Чернышев
3. Ольга Федорова – Павел Драко
4. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов
Вторая разминка
5. Анна Коломенская – Артем Фролов
6. Елизавета Шичина – Павел Дрозд
7. Екатерина Миронова – Евгений Устенко
8. Василиса Кагановская – Максим Некрасов
Третья разминка
9. Софья Шевченко – Андрей Ежлов
10. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов
11. Анна Щербакова – Егор Гончаров
12. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин
Расписание третьего этапа Гран-при России в Красноярске: там выступят Акатьева, Горбачева, Муравьева, Алиев, Гуменник, Мишина и Галлямов, Худайбердиева и Базин
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