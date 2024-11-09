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  • Сравнение Путина с Роналду, нападение на фанатов «Маккаби», нежелание Мбаппе играть за Францию, попытка выкупить «Хельсинки Холл» у Ротенберга и Тимченко и другие новости
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Сравнение Путина с Роналду, нападение на фанатов «Маккаби», нежелание Мбаппе играть за Францию, попытка выкупить «Хельсинки Холл» у Ротенберга и Тимченко и другие новости

1. Фанаты «Маккаби» сорвали минуту молчания в память о погибших от наводнения в Испании перед матчем с «Аяксом», а после игры на них с криками «Свободу Палестине» напали в Амстердаме. Полиция арестовала 62 человека, 5 пострадавших попали в больницу. Атака возмутила президентовИзраиля, США, Франции, канцлера Германии, главу Еврокомиссии, УЕФА и многих других.

2. Килиан Мбаппе не хочет играть за сборную Франции и находится в непростых отношениях с главным тренером. Есть вопросы к Дешаму и у других игроков – они хотели бы видеть во главе команды Зинедина Зидана. А у Мбаппе к тому же возникли психологические проблемы на фоне связанного с визитом в Швецию скандала.

3. НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Вашингтон» (4:2), Малкин забил победный гол и и стал 1-й звездой матча с 1+1, Овечкин прервал серию из 5 игр подряд с голами и очками. «Торонто» был сильнее «Детройта» (3:1), Дацюк произвел символическое вбрасывание перед матчем. 

4. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал Владимира Путина прирожденным бомбардиром, сравнив с Криштиану Роналду. Валерий Газзаев отметил, что на самом деле глава Российской Федерации даже лучше португальской суперзвезды, а Вячеслав Фетисов указал на высокую результативность политика в хоккее.

5. В первой половине дня появилась информация, что Клаудиньо отказался выходить на замену в матче с «Динамо» Махачкала, когда его хотели выпустить при счете 2:0 в пользу «Зенита». Вечером стало известно, что на самом деле у хавбека возникли проблемы со спиной, в связи с чем тренеры сами решили оставить бразильца на скамейке. 

6. Власти Финляндии хотят принудительно выкупить «Хельсинки Холл» у Ротенберга и Тимченко, переговоры о добровольной продаже успехом не увенчались. Заявка, как ожидается, будет подана до конца года.

7. На Гран-при Японии по фигурному катанию после ритм-танца лидерство у Мэдисон Чок и Эвана Бейтса, Сакамото выиграла женскую короткую программу, Кагияма – мужскую, Миура и Кихара – парную.

8. Хаким Зиеш, комментируя нападение на фанатов «Маккаби» в Нидерландах, подчеркнул, что израильтяне убегают, когда перед ними оказываются не женщины и дети. Форварда команды из Тель-Авива Эрана Захави такая фраза рассердила, и он призвал УЕФА наказать полузащитника «Галатасарая».

9. НБА. «Кливленд» продлил серию побед со старта сезона до 10, обыграв дома «Голден Стэйт». Все результаты дня – здесь

10. «Динамо» выпустило мерч для погашения штрафа Лички, выругавшегося матом. Тренера оштрафовали на 50 тысяч, и теперь московский клуб продает 10 футболок по 5 тысяч за штуку.

11. Павлу Дацюку вручили перстень в преддверии церемонии введения в Зал хоккейной славы. Легенда «Детройта» будет официально принят в элитный клуб 11 ноября.

12. Вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин остался недоволен тем, что португальская газета A Bola назвала его российским футболистом. Голкипер напомнил прессе, что он украинец.

13. Жозе Моуринью заинтересован в возвращении в АПЛ и нацелен на место в «Ньюкасле». Работающий в «Фенербахче» португалец попросил посредников держать его в курсе любых изменений в английской команде и сам поддерживает связь с президентом «сорок».

14. На итоговом турнире WTA Циньвэнь Чжэн вышла в финал, а Соболенко уступила Гауфф. Для американской и китайской теннисисток это первый финал WTA Finals.

15. Пеп Гвардиола не прочь поработать в сборной Бразилии, и из местной федерации ему уже не раз звонили. При этом тренер, вероятно, продлит контракт с «Манчестер Сити» еще на год – и сделает это до вынесения вердикта по делу о 115 нарушениях финансовых правил АПЛ.

16. Правительство РФ упразднило оргкомитет по подготовке спортсменов к Олимпийским играм. Подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным решение опубликовано на портале правовой информации.

Цитаты дня

Жирков о молодых футболистах: «Спросить нечего, не знаешь, какие у них интересы. Про Великую Отечественную войну многие не поддержат разговор»

Алексей Железняков: «Если Косторная в положении, вернуться в большой спорт будет практически нереально»

Анчелотти о проблемах «Реала»: «Мы нашли решение, но нужно оценить его на практике. У нас сплоченная и мотивированная команда»

Юлия Ефимова: «Общество постоянно давит – что ты херней страдаешь, плаваешь, когда уже родишь детей? У меня сейчас собака, и я еле-еле вывожу»

Александр Мостовой: «Люди получают пенсию в 20 тысяч, коммуналка около 10 – как это назвать жизнью? Безобразие. Если поднимаете цены, тогда поднимайте зарплаты и пенсии»

Вероника Степанова: «Беря лучшее на Западе и Востоке, мы уже превратили наши города в одни из самых удобных в мире. А вот в спорте пока отстаем в плане выстраивания процессов»

Алена Косторная: «В России судейство строже, чем на международной арене. Минимальное пошатывание на выездах с прыжков, выбросов – жирненькие такие минусы»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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