У Наместникова 11 (4+7) очков в 15 матах сезона НХЛ. Форвард «Виннипега» набрал 1+1 в игре с «Далласом»

Владислав Наместников набрал 2 очка в игре с «Далласом».

«Виннипег » принимает «Старз » в матче регулярного сезона НХЛ (4:0, второй период).

Российский нападающий Наместников ассистировал Алексу Иафалло в первом периоде и забил сам во втором.

Всего на счету 31-летнего хоккеиста 11 (4+7) очков в 15 матчах сезона.