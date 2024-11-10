У Наместникова 11 (4+7) очков в 15 матах сезона НХЛ. Форвард «Виннипега» набрал 1+1 в игре с «Далласом»
Владислав Наместников набрал 2 очка в игре с «Далласом».
«Виннипег» принимает «Старз» в матче регулярного сезона НХЛ (4:0, второй период).
Российский нападающий Наместников ассистировал Алексу Иафалло в первом периоде и забил сам во втором.
Всего на счету 31-летнего хоккеиста 11 (4+7) очков в 15 матчах сезона.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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