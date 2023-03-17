«МЮ» и «Ювентус» – в 1/4 финала ЛЕ, «Арсенал» вылетел, не давший пенальти в ворота «Зенита» судья наказан, Германия не примет турнир по фехтованию из-за россиян, Инфантино переизбран и другие новости

1. «Манчестер Юнайтед» уверенно шагнул в четвертьфинал Лиги Европы, обыграв «Бетис» и в ответном матче. Победный мяч забил не сбавляющий обороты после ЧМ Маркус Рэшфорд. Команда тен Хага выиграла шесть из восьми последних матчей.

Прошел дальше и «Ювентус», разобравшийся с «Фрайбургом». «Спортинг» сенсационно выбил «Арсенал»: во втором тайме лиссабонцы забили ударом с центра поля, а затем оказались точнее в серии пенальти. «Шахтер» завершил выступление, пропустив семь голов от «Фейеноорда». Известны все участники 1/4 финала, а результаты ответных игр 1/8 финала доступны по этой ссылке.

Также определились все четвертьфиналисты Лиги конференций. Результаты матчей – здесь.

2. Судью Кукуляка, не поставившего пенальти в ворота «Зенита» в игре с «Динамо», временно не будут назначать на матчи. ЭСК постановила, что арбитр ошибочно не назначил 11-метровый и не удалил Бакаева. «Динамо» признанием судейских ошибок осталось удовлетворено.

Отстранен также работавший на игре «Спартака» и «Урала» видеоассистент Сергея Карасева Анатолий Жабченко. ЭСК признала, что Карасев ошибочно не назначил пенальти в пользу красно-белых, а Жабченко не позвал главного арбитра к монитору.

3. Германия отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян. Отменить этап по этой же причине намерена и Польша. Глава Федерации фехтования России считает, что отказы последуют и от других стран.

4. Инфантино переизбран на пост главы ФИФА до 2027 года. Второй раз подряд у него не было соперников.

5. В Кубке Гагарина СКА обыграл «Торпедо» в овертайме в первом матче серии второго раунда, хотя уступил сопернику по ожидаемым голам. «Ак Барс» выиграл первый матч у «Адмирала» (3:2), забросив все три шайбы в большинстве. Клуб из Владивостока дважды играл в формате «3 на 5». Леонид Тамбиев после матча назвал хоккеистов «Ак Барса» артистами.

6. НХЛ. «Тампа» обыграла «Нью-Джерси», Сергачев стал первым российским защитником за 8 лет с 50 очками за сезон. «Колорадо» победил «Оттаву», Ничушкин забросил 14-ю шайбу в сезоне. «Ванкувер» проиграл «Аризоне», Кузьменко забросил 34-ю шайбу в сезоне и повторил рекорд Буре для дебютантов «Кэнакс». «Эдмонтон» был сильнее «Далласа», Макдэвид пробил отметку 130 очков за сезон – первый случай за 27 лет. Все результаты дня – здесь.

7. «Ростов» вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России, обыграв «Пари НН» (1:0). Известны все участники этой стадии.

8. Федерация футбола Испании присоединилась к делу о коррупции «Барсы». Следствие получило доступ к отчетам Негрейры: они оказались поверхностными и были неграмотно написаны. Глава Ла Лиги Тебас заявил, что «Барсу» не собираются понижать в классе – пока что.

9. Йоханнес Бо выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене и установил рекорд по количеству побед за сезон – 17.

10. Жена Дани Алвеса объявила о расставании с игроком, обвиняемым в изнасиловании.

11. НБА. 24+21 от Сабониса помогли «Сакраменто» обыграть «Бруклин», «Милуоки» уступил «Индиане» и другие результаты.

12. Андрей Разин объявил об уходе с поста главного тренера «Северстали». Специалист уверен, что не останется без работы, и отмечает, что научился контролировать эмоции.

13. «Зенит» призвал оформить Fan ID: «Энергия 31 тысячи гнала вперед. Оформите карту болельщика, чтобы побывать на всех домашних матчах». Тем временем депутат Госдумы Олег Матвейчев сообщил о разработке упрощенной системы получения Fan ID.

14. «ПСЖ» и Месси далеки от нового контракта, так как после победы на ЧМ требования Лео по зарплате изменились. Также аргентинца беспокоит неопределенность в парижском клубе. Из Каталонии прилетел инсайд, что форвард готов вернуться в «Барселону».

15. «Хаас» подозревают в поставках оборудования для ВПК России в обход санкций. Компания это отрицает.

Цитаты дня

Титов не верит в заговор против «Спартака»: «Хорош уже! Это перебор. Судьи тоже ошибаются, кто-то опытный, кто-то набивает себе шишки»

Спаллетти о словах Пепа про «Наполи» как лучшую команду Европы: «Это игра, чтобы сбить нас с ног. «Сити» может потратить 900 млн евро, а мы – 9 млн. На это должна быть причина»

Зарема Салихова: «Хватит жевать сопли и быть терпилами. «Спартаку» и «Динамо» нужно объединиться против судейского беспредела. Если опять будут очевидные ошибки, то выход один – уводить команду с поля»

Тарасова о Плющенко: «Мне плевать на эту комиссию по этике. У себя в стране нельзя сказать то, что думаешь. Это что за новости такие?»

Егоров о фоле на Тюкавине: «Кукуляк – позор профессии. Если от него не открестятся коллеги, то они такие же. Невозможно уважать судей в России из-за таких решений»

Вячеслав Колосков: «Чем быстрее и успешнее мы закончим СВО, тем быстрее вернемся в мировой футбол»