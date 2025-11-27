  • Спортс
  • Быстров о «Спартаке»: «Станкович приехал денег заработать и покричать, что он великий. За две игры при Романове футбол стал интереснее. Главное, чтобы перло, сейчас дергаться нет смысла»
72

Быстров о «Спартаке»: «Станкович приехал денег заработать и покричать, что он великий. За две игры при Романове футбол стал интереснее. Главное, чтобы перло, сейчас дергаться нет смысла»

Владимир Быстров: Станкович приезжал в «Спартак» покричать, что он великий.

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров высказался об изменениях в игре «Спартака» в первых матчах под руководством Вадима Романова.

«Ну нет и нет этой лицензии. Абсолютно без разницы. Всего лишь корочка. Обыграли «Локомотив», ЦСКА. Но в этом ничего удивительного нет. Тут разницы нет, какой уровень. Если есть футбольные идеи, то все будет хорошо, если они работают. А у кого-то их просто нет, и они не могут работать.

Про Станковича ли я? Нельзя сравнивать. Станкович приехал за неустойкой, денег заработать и покричать, что он великий. На этом все и закончилось, как и у многих других. В наш чемпионат многие приезжают не чтобы поработать, что-то выиграть, а просто за неустойкой. Пока руководители это будут допускать, составлять такие контракты, можно и не работать. Просто переподписывать в нелепых ситуациях.

Пока у Романова прошло только два матча. Надо смотреть на протяжении десяти игр хотя бы. Если за ним команда будет идти, то надо оставлять. За две игры при Романове футбол стал интереснее. При нем «Спартак» интереснее заиграл, чем при Станковиче последний год». Можно нормально пока работать с приставкой и.о., а потом уже будут смотреть. Главное, чтобы перло. Сейчас дергаться нет смысла», – сказал Быстров. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
