Рэшфорд забил 19 голов в 23 матчах за «МЮ» после ЧМ-2022
Маркус Рэшфорд забил 19 голов в 23 матчах за «Манчестер Юнайтед» после ЧМ-2022.
Форвард отметился голом в ответной игре Лиги Европы с «Бетисом» (1:0, второй тайм). В первом матче неделю назад он тоже забил.
Всего у Рэшфорда 27 голов в 42 матчах сезона во всех турнирах.
Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Позитивную похвалу поддерживаю, но негатив от местных троллей и отсылки к Кришу пока необоснованные, т. к
в возрождающемся МЮ с отличным тренером, трансферами и игрой
У него 14+3 в 26 матчах
У Криша в 18+4 в 30 матчах кризисного МЮ с менеджером во главе и холодильником в защите
Т. е. у Рэша 4 матча по голу должно быть, чтоб приблизиться к статистике))
Рэшфорд, забивший 19 голов в 23 матчах за МЮ после ЧМ-2022. Где он сейчас?
Рэшфорд забил 148 голов после ЧМ-2022
Такую новость ждать?
Где черная тюльпанка, которая называла его деревяхой?) А, ну да, она же теперь должна зависать на ветках Аль насра, где играет ее кумир)