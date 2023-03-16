Рэшфорд забил 19 голов в 23 матчах за «МЮ» после ЧМ-2022

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Бетис Лига Европы УЕФА ЧМ-2022 Маркус Рэшфорд Футбол

Маркус Рэшфорд забил 19 голов в 23 матчах за «Манчестер Юнайтед» после ЧМ-2022.

Форвард отметился голом в ответной игре Лиги Европы с «Бетисом» (1:0, второй тайм). В первом матче неделю назад он тоже забил.

Всего у Рэшфорда 27 голов в 42 матчах сезона во всех турнирах.

Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.

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13 комментариев

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mj23.net
Ответ Человек1991
Аномалия) Рэшфорд пока что в этом году номер 1 в мире по гол+пас , 15 голов 5 голевых , второй Осимен 13 голов , 2 голевые.
Если учесть, что этот кривоножка НеПоднимаюГолову НеМогуОбыгратьВратаря и тд регулярно не может забить 1 на 1, иногда пачками, то это выглядит даже слишком аномально. Я так понимаю он ~4-5 выходов на вратаря не забил, начиная с матча с Ливером.
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King_X
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Лучший сезон в карьере
Действительно топ игрок. Рэшфорд после ЧМ оч крут и это радует,наконец - то показывает то, чего ждали.

Позитивную похвалу поддерживаю, но негатив от местных троллей и отсылки к Кришу пока необоснованные, т. к
в возрождающемся МЮ с отличным тренером, трансферами и игрой

У него 14+3 в 26 матчах
У Криша в 18+4 в 30 матчах кризисного МЮ с менеджером во главе и холодильником в защите

Т. е. у Рэша 4 матча по голу должно быть, чтоб приблизиться к статистике))
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CyberUnited
Пульнуть мяч в космос с 5 метров, чтобы потом забить с 30-ти, это Рэшфорд.
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Человек1991
Аномалия) Рэшфорд пока что в этом году номер 1 в мире по гол+пас , 15 голов 5 голевых , второй Осимен 13 голов , 2 голевые.
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инок
Определенно у Рэшфорда проявился талант бомбардира после ЧМ. И это только пока март.
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Прокси
Молодец. Что сказать. Желаю выиграть ЛЕ. Пойду пока дошик заварю
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Михо
Ответ QWertY
Топарь! Где черная тюльпанка, которая называла его деревяхой?) А, ну да, она же теперь должна зависать на ветках Аль насра, где играет ее кумир)
А также Вася Уткин с его- «сраный Рэшфорд с каменными коленями». Как будто Вася профессионально разбирается в футболе. Так, на уровне комментатора был неплох, не более
+4
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Опер Упал Намочен
2035 год.
Рэшфорд, забивший 19 голов в 23 матчах за МЮ после ЧМ-2022. Где он сейчас?
+1
-2
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Alexander Yavriantz
Не использовал 100%-й момент с выходом один на один с шикарного паса Бруно, но исправился спустя минуту с точным дальним ударом.)) Количество голов за сезон невероятное, а он ещё далёк от завершения.
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Опер Упал Намочен
Через 5 лет:
Рэшфорд забил 148 голов после ЧМ-2022

Такую новость ждать?
+13
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+11
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Velirpa
ого, ему уже 25, 200млн цветок начинает цвести.
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ARIGAMI ARIGAMI
Лучший сезон в карьере
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QWertY
Топарь!
Где черная тюльпанка, которая называла его деревяхой?) А, ну да, она же теперь должна зависать на ветках Аль насра, где играет ее кумир)
+12
-5
+7
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