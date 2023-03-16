Рэшфорд забил 19 голов в 23 матчах за «МЮ» после ЧМ-2022

забил 19 голов в 23 матчах за « » после ЧМ-2022.

Форвард отметился голом в ответной игре с «Бетисом» (1:0, второй тайм). В первом матче неделю назад он тоже забил.

Всего у Рэшфорда 27 голов в 42 матчах сезона во всех турнирах.

Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас