Зарема Салихова: «Хватит жевать сопли и быть терпилами. «Спартаку» и «Динамо» нужно объединиться против судейского беспредела. Если опять будут очевидные ошибки, то выход один – уводить команду с поля»

призвала «Спартак» и «Динамо» бороться с судейским беспределом.

«Если судейский беспредел на поле продолжится, то считаю, что «Спартаку» и «Динамо» нужно объединиться против этого. Исторические заклятые соперники с момента основания клубов могут выступить общими усилиями против всего этого безобразия. Других способов просто нет. Хватит быть терпилами.

Если не будут опять видеть очевидные пенальти, совершать другие судейские ошибки, то выход один – уводить команду с поля. Надо спрашивать уже не у футбольных судей, а с их руководства, кто создал такую систему в нашем футболе.

Сейчас футбол в критически низкой точке: минимальная посещаемость на стадионах, ужасные телевизионные футбольные программы, безобразное судейство.

Я считаю, что хватить жевать сопли, ведь есть адресат у этого всего. или , не имеет значения (там сотрудники из одних и те же структур и региона), может пора признать, что со своей работой вы не справляетесь?

Считаю, что если судьи продолжать исполнять то, что было с Мартинсом и Тюкавиным, то надо уводить футболистов с поля, отказаться продолжать игру, а оставшееся время провести с болельщиками и раздавать автографы

Без этого практически невозможно будет в течение ближайших 5-10 лет привести талантливого тренера в Россию. Все иностранцы в шоке от судейства, слава нехорошая уже международная», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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