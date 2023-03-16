Зарема Салихова: «Хватит жевать сопли и быть терпилами. «Спартаку» и «Динамо» нужно объединиться против судейского беспредела. Если опять будут очевидные ошибки, то выход один – уводить команду с поля»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС судьи Динамо Москва Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова призвала «Спартак» и «Динамо» бороться с судейским беспределом.

«Если судейский беспредел на поле продолжится, то считаю, что «Спартаку» и «Динамо» нужно объединиться против этого. Исторические заклятые соперники с момента основания клубов могут выступить общими усилиями против всего этого безобразия. Других способов просто нет. Хватит быть терпилами.

Если не будут опять видеть очевидные пенальти, совершать другие судейские ошибки, то выход один – уводить команду с поля. Надо спрашивать уже не у футбольных судей, а с их руководства, кто создал такую систему в нашем футболе.

Сейчас футбол в критически низкой точке: минимальная посещаемость на стадионах, ужасные телевизионные футбольные программы, безобразное судейство.

Я считаю, что хватить жевать сопли, ведь есть адресат у этого всего. РФС или РПЛ, не имеет значения (там сотрудники из одних и те же структур и региона), может пора признать, что со своей работой вы не справляетесь?

Считаю, что если судьи продолжать исполнять то, что было с Мартинсом и Тюкавиным, то надо уводить футболистов с поля, отказаться продолжать игру, а оставшееся время провести с болельщиками и раздавать автографы

Без этого практически невозможно будет в течение ближайших 5-10 лет привести талантливого тренера в Россию. Все иностранцы в шоке от судейства, слава нехорошая уже международная», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Спартаку» не дали пенальти за отмашку. А ведь только что в их ворота поставили ну очень похожий

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114 комментариев

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KOTOV71
Хм,похоже на обычную истерику. Зенит проиграл,живи да " радуйся", а она опять про " снимаемся", да ещё и Динамо провоцирует.понравилось про тренеров," не перевезти талантливых тренеров ...." Ау?! Сколько тренеров Спартак поменял за последние время?!скорее те кого " ушли" из Спартака , точно в шоке,но не из-за " судейства"!
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Юрий Кечко
Ответ Jetter
Удобная позиция. Взять эпизод в Кубке, сделать вид, что все остальные судейские скандалы относятся тоже к Зениту, распространить это на последние 3-4 года, и вот тебе автоматический вывод - вы все победы получили благодаря судьям. Победы естественно в кавычки для еще большего пренебрежения, и все, ты оправдал импотенцию своего клуба, разгромы от Зенита, плохие трансферы и плохую работу тренеров. Все, что не выиграла твоя команда - оно все ненастоящее. Оно покупное.
Браво👏
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Vitaly A.
"Жевать сопли", "быть терпилами", "исполнять" - это точно она говорит или некий пресс-секретарь с нелегкой судьбой?
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Стас Михайлов
Ответ Alexandr Donskoy
Она очень отвратительный человек
И ты
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Алексей Маликов
А "Зениту" вчера даже судья не помог. Вот оно где - трагедия и фарс одновременно. Что теперь??? Выяснится какое-то нарушение регламента динамовцами и назначится переигровка? Или в следующем матче чемпионата в пользу "Зенита" поставят сразу 3 пенальти, что бы хотя б тут нашего хехемона никто догнать не посмел?
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притвиц
Слова то какие подобрала ,терпилы, жевать сопли , то ли от недостатка образования, то ли от собственного невежества , с другой стороны ,что взять от эскортницы .
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nobrainnopain
Давай, Аль-Спартак, до свидания
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игорь валько
Ответ Снежана Цветкова
Теперь про локо еще год будете ныть?
ФК нытик это не мы!
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bengalsckyzh
Ответ Евгений Кузнецов
Удивительно, конечно, но, похоже, единственный человек в российском футболе, у которого есть яйца - это баба!
Это их природное. Так как по их женскому роду с них, всё как с гуся вода. Людей давят насмерть на зелёном свете светофора, и на судах они матери и да, может быть они в чём то и виноваты, но НЕ виноваты потому что они женщины и у них дети.
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kokakoka
Помнится, раньше Спартак сниматься с чемпионата собирался. Что помешало?
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Иван Масленников
Ответ Андрей Балабаев
А давайте 6 московских клубов свой чемпионат устроят. Можете чертаново и ещё кого-нибудь добавить. И наконец все выезды внутри мкада будут. А то всего матчей 20 дома играете.
Поддерживаю. Тогда всегда чемпион будет из МАсквы
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Валерий Кузнецов
Все правильно говорит!! Ольгой. Левой это не видит!!
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игорь валько
Локомотиву нужно было уводить команду на кубковой игре со Спартаком, но Зарема сказала, что там всё по делу, тоесть в своем глазу бревна не видно.
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Алексей Маликов
Бороться надо не с судейским беспределом, а с засильем газпромовских менеджеров на всех уровнях нашего футбольного хозяйства.

Не поставленый вчера пеналь в ворота нашего вечного чемпиона - это не ошибка судьи, это осознание Кукуляком того, что ему будет если он его поставит. Отлучение от кормушки - вот оно судейское наказание.

И Карасёв того же боится, хотя судить хорошо он может.
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СИ
Зарема дама с характером в отличии от руководителей футбольных клубов.
Что, руководители клубов,так и будете молча смотреть на происходящее в нашем футболе?
Почему не соберёте экстренное собрание клубов с повесткой переизбрания президента РФС Алаева и увольнения генсека Митрофанова?
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lgd
Я даже готов с Заремой согласиться, если Спартак уйдет с поля при судейской ошибке в пользу Спартака. Буду аплодировать стоя :)
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Jii Gee
Ответ Игорь Новиков
Как там говорится? Зарема-2024?!)
Я бы проголосовал. За кого угодно в принципе, кроме нынешнего. Кто угодно сойдет.
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Alexandr Donskoy
Ответ Иван Рыбаков
Хватит это терпеть! Пользователям Спортса нужно объединиться и полностью игнорировать новости, связанные с Заремой!
Она очень отвратительный человек
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Axl_rose
Навальный 2.0
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v.belorussky
По-моему, всем московским клубам давно пора забыть внутренние обидки и объединится против питерского судейского проекта, сделанного на украденные с народных достояний деньги!
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Сергей Цаплин
Ответ Игорь Бобровник
Боюсь один Зенит играть будет, остальные все уйдут.
Да, а Москва между собой чемпионат устроит
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Alexandr Donskoy
Ответ Валерий Анташов
Приблатнённый слог Заремы выдаёт её бурное прошлое, а возможно и настоящее. Ведь известно какими способами и с кем сколачивался огромный первоначальный капитал в лихие 90е.
Абсолютно верно
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Alexandr Donskoy
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
Зарема там случаем не с броневика вещает?
С общака
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Ivanessense
Ответ Алексей Сигаев
Никак нет, свечку я не держал ни в одном из пяти случаев. Чей биоматериал - не так важно, важно то, что мать пятерых несовершеннолетних детей имеет как-то слишком много времени нести в прессе популистическую чушь.
Пфф, хоть 10 детей, ей-то что? Десять нянек наймет и дальше будет продолжать свою боротьбу. Единственное, что во время самих родов будет часов 8-24, ну и минут 15 во время зачатия, когда ей не до того будет, а в остальном ничего не изменится.
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Валерий Анташов
Приблатнённый слог Заремы выдаёт её бурное прошлое, а возможно и настоящее. Ведь известно какими способами и с кем сколачивался огромный первоначальный капитал в лихие 90е.
+3
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