Круговой о столкновении с Максименко в дерби со «Спартаком»: «Касание точно было, я ничего не рисовал. Считаю, что это пенальти»

Данил Круговой: считаю, что столкновение с Максименко – это пенальти.

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал столкновение с вратарем «Спартака » Александром Максименко в матче 16-го тура Мир РПЛ (0:1).

На 5-й минуте встречи Круговой столкнулся с Максименко на углу вратарской красно-белых. Главный судья Сергей Карасев не усмотрел нарушения правил в этом эпизоде. На 12-й минуте футболист армейцев был заменен.

– Касание с Максименко точно было. Я ничего не рисовал и был первым на мяче. Видимо, арбитры посчитали, что если у меня мяч уходил за бровку, то бессмысленно что-то ставить. Но я считаю, что касание было и это пенальти.

– Эксперты утверждают, что у тебя было законченное действие. Это формулировка удивляет?

– Да, удивила данная формулировка, – сказал Круговой.