Кузьменко повторил рекорд Буре по голам в дебютном сезоне за «Ванкувер» (34). У него 61 очко в 66 играх

Теги рейтинги Ванкувер Николай Борщевский Александр Овечкин НХЛ Павел Буре Андрей Кузьменко Элиас Петтерссон Хоккей

Андрей Кузьменко повторил рекорд Павла Буре по голам в первом сезоне за «Ванкувер» (34).

Форвард «Кэнакс» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (2:3). 

В активе 27-летнего россиянина 61 (34+27) очко в 66 играх сезона. Он повторил рекорд Павла Буре по числу голов в первом сезоне за канадский клуб (1991/92, 34 шайбы в 65 играх). 

Кроме того, Кузьменко обошел Буре по очкам в дебютном сезоне (61 против 60). Рекордом «Кэнакс» для дебютантов владеет Элиас Петтерссон (2018/19, 66 очков в 71 игре, 28+38). 

Среди россиян в истории НХЛ столько же голов в дебютном сезоне забивал еще Николай Борщевский («Торонто», 1992/93, 34 шайбы в 78 играх, не претендовал на «Колдер Трофи», как и Кузьменко).

Российским рекордом для новичков владеет Александр Овечкин («Вашингтон», 52 шайбы в 81 игре, 2005/06). 

8 комментариев

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Павел Зарубин
Наверно все таки надо еще возраст, а соответственно и опыт учитывать
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Алекс Я
Ответ Антон Круть
Смотря какие передачи и что за голы Гол при счете 8-1 в регулярке при разобранном сопернике и передача отрезающая двоих в 7 матче финального матча КС и выводящая на пустой угол ворот - пример опровергающий ваше утверждение
Ну то ,как считают передачи в НХЛ можно и поспорить.70% засчитывается ,которые никакого отношения к голу не имеют.
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Pavol Demitra
Ванкувер конечно сказочная команда. Посмотрел стату +- и офигел, у защитников Хьюза +15, а у Экмана-Ларсона -24) У напов Босера -20 а у Петерсона +12 ) Менеджмент на уровне дна просто. А Кузьменко молодец, здорово открывается и чувствует партнеров, чем делает работу Питерсона не бесполезной. Разгонять надо реально пол команды если они хотят результатов.
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Антон Круть
Ответ Фокс&#8772;
В любые года голы важнее/сложнее передач..
Смотря какие передачи и что за голы
Гол при счете 8-1 в регулярке при разобранном сопернике и передача отрезающая двоих в 7 матче финального матча КС и выводящая на пустой угол ворот - пример опровергающий ваше утверждение
+4
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Tungus85
Кто бы мог подумать, что Кузьменка так дебютирует.
+3
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Фокс&#8772;
Ответ Кино Музыка
В дебютный год голы важней передач. Они показывают, что ты умеешь решать.
В любые года голы важнее/сложнее передач..
+2
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Фокс&#8772;
Ничего себе!!! И мы про это узнали лишь под конец сезона??Неуд спортсу!
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Кино Музыка
В дебютный год голы важней передач. Они показывают, что ты умеешь решать.
+5
0
+5
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