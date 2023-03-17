Кузьменко повторил рекорд Буре по голам в дебютном сезоне за «Ванкувер» (34). У него 61 очко в 66 играх
Андрей Кузьменко повторил рекорд Павла Буре по голам в первом сезоне за «Ванкувер» (34).
Форвард «Кэнакс» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (2:3).
В активе 27-летнего россиянина 61 (34+27) очко в 66 играх сезона. Он повторил рекорд Павла Буре по числу голов в первом сезоне за канадский клуб (1991/92, 34 шайбы в 65 играх).
Кроме того, Кузьменко обошел Буре по очкам в дебютном сезоне (61 против 60). Рекордом «Кэнакс» для дебютантов владеет Элиас Петтерссон (2018/19, 66 очков в 71 игре, 28+38).
Среди россиян в истории НХЛ столько же голов в дебютном сезоне забивал еще Николай Борщевский («Торонто», 1992/93, 34 шайбы в 78 играх, не претендовал на «Колдер Трофи», как и Кузьменко).
Российским рекордом для новичков владеет Александр Овечкин («Вашингтон», 52 шайбы в 81 игре, 2005/06).
Гол при счете 8-1 в регулярке при разобранном сопернике и передача отрезающая двоих в 7 матче финального матча КС и выводящая на пустой угол ворот - пример опровергающий ваше утверждение