Кузьменко повторил рекорд Буре по голам в дебютном сезоне за «Ванкувер» (34). У него 61 очко в 66 играх

повторил рекорд Павла Буре по голам в первом сезоне за « » (34).

Форвард «Кэнакс» отличился в матче регулярного чемпионата с «Аризоной» (2:3).

В активе 27-летнего россиянина 61 (34+27) очко в 66 играх сезона. Он повторил рекорд Павла Буре по числу голов в первом сезоне за канадский клуб (1991/92, 34 шайбы в 65 играх).

Кроме того, Кузьменко обошел Буре по очкам в дебютном сезоне (61 против 60). Рекордом «Кэнакс» для дебютантов владеет (2018/19, 66 очков в 71 игре, 28+38).

Среди россиян в истории НХЛ столько же голов в дебютном сезоне забивал еще Николай Борщевский («Торонто», 1992/93, 34 шайбы в 78 играх, не претендовал на «Колдер Трофи», как и Кузьменко).

Российским рекордом для новичков владеет («Вашингтон», 52 шайбы в 81 игре, 2005/06).